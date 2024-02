Marcel Schrötter (31): "Questo richiede un cambiamento".

Marcel Schrötter inizierà il prossimo fine settimana la sua seconda stagione nel Campionato del Mondo Supersport. Con sette podi e il terzo posto nel Campionato del Mondo dello scorso anno, il bavarese del team MV Agusta Reparto Corse si è subito imposto tra i migliori al mondo, e il test di lunedì dovrebbe gettare le basi per grandi cose a venire.

A differenza del 2023, Schrötter e il suo team si sono recati in Australia con la certezza di essere ben preparati. Molto lavoro di base è stato fatto durante un soggiorno di cinque giorni alla fine di gennaio sulla pista spagnola di Jerez de la Frontera.

A causa di imprevisti problemi logistici, il test inizialmente previsto per due giorni ha dovuto essere riprogrammato con breve preavviso. Di conseguenza, i piloti della Supersport avranno la pista tutta per loro lunedì, seguiti dagli assi della Superbike martedì.

"Sono molto contento che la stagione stia iniziando", ha detto Marcel. "Mi piace anche essere in Australia. Purtroppo questa gara è l'unica all'estero quest'anno. La pausa dopo il lungo test di Jerez di un mese fa non è stata troppo lunga. Tuttavia, è arrivato il momento di tornare in sella alla mia moto da corsa. Invece di avere quattro sessioni in due giorni, noi piloti Supersport proveremo solo il lunedì. Questo significa un cambiamento nel programma dei test per noi. Il tempo complessivo in pista non cambierà molto e speriamo di poterlo sfruttare appieno. Non vedo l'ora di iniziare la stagione a Phillip Island e sono molto motivato. Spero che riusciremo a partire bene e a gettare le basi per una stagione forte".