Marcel Schrötter (31): "Isto exige uma mudança"

Na segunda-feira, os pilotos do Campeonato do Mundo de Supersport vão completar o último dia de testes em Phillip Island antes do início da época de 2024 no próximo fim de semana. Marcel Schrötter (MV Agusta) vê-se numa boa posição de partida.

Marcel Schrötter vai iniciar a sua segunda época no Campeonato do Mundo de Supersport no próximo fim de semana. Com sete subidas ao pódio e o terceiro lugar no Campeonato do Mundo no ano passado, o bávaro da equipa MV Agusta Reparto Corse estabeleceu-se imediatamente entre os melhores do mundo e o teste de segunda-feira deverá lançar as bases para coisas maiores que estão para vir.

Ao contrário do que aconteceu em 2023, Schrötter e a sua equipa viajaram para a Austrália com a certeza de estarem bem preparados. Foi feito muito trabalho de base importante durante uma estadia de cinco dias, no final de janeiro, na pista de Jerez de la Frontera, no sul de Espanha.

Devido a problemas logísticos inesperados, o teste inicialmente previsto para dois dias teve de ser reagendado a curto prazo. Como resultado, os pilotos das Supersport terão a pista só para si na segunda-feira, seguidos pelos ases das Superbike na terça-feira.

"Estou muito contente por a época estar a começar agora", disse Marcel. "Também adoro estar na Austrália. Infelizmente, esta corrida é a única no estrangeiro este ano. A pausa após o nosso longo teste em Jerez, há um mês, não foi muito longa. No entanto, está na altura de voltar à minha moto de corrida. Em vez de termos quatro sessões ao longo de dois dias, nós, os pilotos das Supersport, só vamos testar na segunda-feira. Isto significa uma mudança no calendário de testes para nós. O tempo total de pista não vai mudar muito e espero que possamos utilizá-lo plenamente. Estou ansioso pelo início da época em Phillip Island e estou muito motivado. Espero que possamos ter um bom começo e lançar as bases para uma temporada forte."