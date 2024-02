Marcel Brenner : "La Kawasaki me convient extrêmement bien".

En novembre, Marcel Brenner a confirmé son retour dans le championnat du monde Supersport en signant un contrat avec l'équipe néerlandaise MTM Kawasaki. En 2021 et 2022, le Bernois a disputé 35 courses dans la catégorie moyenne, a terminé 15 fois dans les points et a brillé à Barcelone en 2021 en terminant cinquième.

Des tests privés fin janvier et début février en Espagne ont servi de préparation à la saison qui débute cette semaine avec le premier week-end de course à Phillip Island en Australie, à deux heures de route au sud de Melbourne.

Auparavant, un test officiel aura lieu lundi, au cours duquel Brenner rencontrera pour la première fois l'ensemble de la concurrence. En raison de problèmes logistiques, le test initialement prévu sur deux jours a dû être reprogrammé à la dernière minute. Ainsi, les pilotes Supersport auront le circuit pour eux seuls le lundi, puis ce sera au tour des pilotes Superbike le mardi.

"Je suis très impatient de commencer la saison avec la nouvelle équipe et de faire mon retour en championnat du monde", a raconté Marcel. "Sur le papier, nous sommes prêts. Mon équipe travaille de manière très professionnelle, chaque geste est parfait. En raison du changement de dernière minute du calendrier des tests, nous avons tout replanifié pour savoir comment nous allions procéder. Nous avons également modifié quelque peu la composition de l'équipe, ce dont je suis très satisfait. Je suis très confiant dans le fait que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons faire une bonne saison. Beaucoup de nouvelles choses m'attendent et il sera important de bien progresser. La Kawasaki me convient extrêmement bien, j'ai eu un super feeling avec elle dès le premier tour".