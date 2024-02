Marcel Brenner: "La Kawasaki mi piace moltissimo".

A novembre, Marcel Brenner ha perfezionato il suo ritorno nel Campionato mondiale Supersport e ha firmato un contratto con il team olandese MTM Kawasaki. Nel 2021 e nel 2022, il pilota bernese disputerà 35 gare nella categoria intermedia, andando a punti 15 volte e concludendo quinto a Barcellona 2021.

I test privati di fine gennaio e inizio febbraio in Spagna sono serviti a preparare la stagione, che inizierà questa settimana con il primo weekend di gara a Phillip Island, in Australia, due ore a sud di Melbourne.

Prima di ciò, lunedì si svolgerà un test ufficiale in cui Brenner incontrerà per la prima volta l'intera concorrenza. A causa di problemi logistici, il test inizialmente previsto per due giorni ha dovuto essere riprogrammato con breve preavviso. Di conseguenza, i piloti della Supersport avranno la pista tutta per loro lunedì, mentre martedì sarà il turno dei piloti della Superbike.

"Non vedo l'ora di iniziare la stagione con la nuova squadra e di fare il mio ritorno nel campionato mondiale", ha detto Marcel. "Sulla carta siamo pronti. La mia squadra sta lavorando in modo molto professionale, ogni singola mossa è perfetta. A causa della modifica all'ultimo minuto del programma dei test, abbiamo ripianificato tutto in termini di come procedere. Abbiamo anche cambiato un po' la composizione della squadra, di cui sono molto soddisfatto. Sono molto fiducioso che siamo sulla strada giusta e che avremo una buona stagione. Mi aspettano molte novità e sarà importante fare buoni progressi. La Kawasaki mi si addice molto bene, ho avuto un ottimo feeling fin dal primo giro".