Marcel Brenner: "A Kawasaki assenta-me muito bem"

Em novembro, Marcel Brenner finalizou o seu regresso ao Campeonato do Mundo de Supersport e assinou um contrato com a equipa holandesa MTM Kawasaki. Em 2021 e 2022, o piloto de Berna disputou 35 corridas na categoria intermédia, marcando pontos 15 vezes e terminando em quinto lugar em Barcelona 2021.

Os testes privados no final de janeiro e início de fevereiro em Espanha serviram de preparação para a época, que começa esta semana com o primeiro fim de semana de corridas em Phillip Island, na Austrália, a duas horas de carro a sul de Melbourne.

Antes disso, terá lugar um teste oficial na segunda-feira, onde Brenner irá encontrar toda a concorrência pela primeira vez. Devido a problemas logísticos, o teste originalmente agendado para dois dias teve de ser remarcado a curto prazo. Como resultado, os pilotos de Supersport terão a pista só para si na segunda-feira, enquanto na terça-feira será a vez dos pilotos de Superbike.

"Estou ansioso por começar a época com a nova equipa e regressar ao campeonato do mundo", disse Marcel. "No papel, estamos prontos. A minha equipa está a trabalhar de forma muito profissional, todos os movimentos são perfeitos. Devido à alteração de última hora do calendário do teste, planeámos tudo de novo em termos de como vamos proceder. Também alterámos um pouco a composição da equipa, o que me deixa muito satisfeito. Estou muito confiante de que estamos no caminho certo e que vamos ter uma boa época. Há muitas coisas novas à minha espera e será importante fazer bons progressos. A Kawasaki assenta-me muito bem, senti-me muito bem com ela desde a primeira volta."