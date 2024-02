Phillip Island, Sesión 1: Ducati bate el récord

El verano australiano se está resistiendo en Phillip Island: el lunes se suponía que no haría más de 18 grados centígrados, pero el sol salió a mediodía y el termómetro subió hasta los 20 grados. Se prevén temperaturas similares para el fin de semana de la carrera, y sólo los días intermedios serán más agradables. Se espera que el jueves sea el más caluroso, con 28 grados.

Debido al cambio en el programa de pruebas, toda la acción en pista para los pilotos de Supersport tendrá lugar el lunes, mientras que los de Superbike estarán en acción el martes.



Las carreras tendrán lugar ambos días de 9.10 a 13.10 y de 13.40 a 17.40, Phillip Island se adelanta diez horas respecto al horario CET.



Los entrenamientos comenzaron lentamente el lunes por la mañana, con sólo un puñado de pilotos saliendo a la pista en la primera media hora. Tras la primera hora, 22 de los 27 hombres habían completado al menos una vuelta, con el subcampeón Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) a la cabeza con un tiempo de 1:33.564 minutos.



Las predicciones sobre el nuevo asfalto se confirmaron: es muy rápido, pero también agresivo y devora neumáticos. "Después de seis vueltas, el neumático trasero está acabado", dijeron varios jefes de equipo al unísono.



La principal tarea de los equipos es ajustar los elementos de suspensión y la electrónica de sus motos para que sean lo más suaves posible con el neumático trasero. "Espero una parada en boxes para la carrera", sonríe el as de las superbikes, Toprak Razgatlioglu, que está presente para asesorar a sus compatriotas turcos Can Öncü y Bahattin Sofuoglu.



Al cabo de tres horas, el ex subcampeón del mundo Federico Caricasulo, cuyo nuevo equipo Motozoo corre este año con motos MV Agusta, estaba en cabeza. Su tiempo de 1:32.529 minutos ya estaba a un nivel muy alto.



A modo de comparación: la vuelta rápida de carrera en Phillip Island la marcó Sandro Cortese (Yamaha) en 2018 con 1:33.072 min. El récord de la pole lo tiene Andrea Locatelli (Yamaha) con 1:32.176 min, establecido en 2020.



En la última hora antes de la pausa de 30 minutos para el almuerzo, primero Adrian Huertas lideró como sucesor del campeón del mundo Nicolo Bulega en Aruba.it Ducati, luego Yari Montella del equipo Barni Spark Ducati. El italiano ha marcado un tiempo de 1:32.277 minutos, a sólo una décima del récord de la pole.



Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), Campeón del Mundo en 2017 y nueve veces ganador, y Lorenzo Baldassarri (Orelac Ducati), subcampeón en 2022 y cuatro veces vencedor, son dos pilotos de gran calibre que regresan a la categoría y ocupan actualmente la quinta y 16ª plaza.



Marcel Schrötter, que terminó tercero en el campeonato del mundo, no participó en los primeros 80 minutos porque su equipo MV Agusta Reparto Corse tuvo que hacer cambios en el software de la electrónica y, de todas formas, los siete juegos de neumáticos disponibles no eran suficientes para toda la jornada. A mitad de carrera, el único alemán ocupa la 9ª posición.



El suizo Marcel Brenner (Viamo Kawasaki) también ha regresado a la competición tras un año de ausencia y es actualmente 15º.



El más rápido del cuarteto Triumph es Tom Booth-Amos (PTR), 8º, mientras que Öncü es el mejor piloto Kawasaki, 13º.



La tragedia de Honda continúa: Kairul Idham Pawi y el recién llegado a la categoría Kaito Toba son actualmente 22º y 25º respectivamente.