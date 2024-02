Phillip Island, session 1 : Ducati frôle le record

L'été australien se fait discret à Phillip Island : lundi, il ne devait pas faire plus de 18 degrés Celsius, mais le soleil a fait son apparition à midi et le thermomètre a tout de même grimpé à 20 degrés. Des températures similaires sont prévues pour le week-end de course, mais les jours intermédiaires seront plus agréables. La journée la plus chaude est prévue pour jeudi avec 28 degrés.

En raison du changement de programme des tests, toute l'action sur la piste se déroulera le lundi pour les pilotes Supersport, le mardi étant réservé aux pilotes Superbike.



Les deux jours, les courses se dérouleront de 9h10 à 13h10 et de 13h40 à 17h40, Phillip Island ayant dix heures d'avance sur l'heure d'Europe centrale.



Le début des essais lundi matin a été lent, seule une poignée de pilotes a pris la piste durant la première demi-heure. Après la première heure, 22 des 27 hommes avaient tout de même effectué au moins un tour, le vice-champion du monde Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) étant en tête avec 1:33,564 min.



Les prédictions concernant le nouvel asphalte se confirment : il est très rapide, mais aussi agressif et dévoreur de pneus. "Après six tours, le pneu arrière est foutu", ont déclaré de concert plusieurs chefs d'équipe.



Le principal défi pour les équipes est de régler les éléments de suspension et l'électronique de leurs motos de manière à ce qu'ils soient le plus doux possible avec le pneu arrière. "Je compte sur un arrêt au stand pour la course", a souri l'as du Superbike Toprak Razgatlioglu, qui a prodigué ses conseils à ses compatriotes turcs Can Öncü et Bahattin Sofuoglu.



Après trois heures, l'ancien vice-champion du monde Federico Caricasulo, dont la nouvelle équipe Motozoo utilise cette année des motos MV Agusta, était en tête. 1:32,529 min était déjà d'un niveau très élevé.



À titre de comparaison, le meilleur tour en course à Phillip Island a été réalisé par Sandro Cortese (Yamaha) en 2018 avec 1:33,072 min. Le record de pole position est détenu par Andrea Locatelli (Yamaha) avec 1:32,176 min, établi en 2020.



Dans la dernière heure avant la pause déjeuner de 30 minutes, c'est d'abord Adrian Huertas, successeur du champion du monde Nicolo Bulega chez Aruba.it Ducati, qui a mené la course, puis Yari Montella de l'équipe Barni Spark Ducati. L'Italien a réalisé 1:32,277 min, il ne lui manque donc qu'un dixième de seconde pour battre le record de la pole.



Avec Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), champion du monde 2017 et neuf fois vainqueur, et Lorenzo Baldassarri (Orelac Ducati), vice-champion 2022 et quatre fois vainqueur, deux pilotes de haut niveau font leur retour dans la catégorie, ils occupent actuellement les positions 5 et 16.



Le troisième du championnat du monde, Marcel Schrötter, a renoncé aux 80 premières minutes parce que son équipe MV Agusta Reparto Corse a dû procéder à des modifications du logiciel de l'électronique et que les sept jeux de pneus à disposition ne suffiront de toute façon pas pour toute la journée. A mi-parcours, le seul Allemand du peloton se trouve à la neuvième place.



Le Suisse Marcel Brenner (Viamo Kawasaki) est lui aussi de retour après une année d'absence et occupe actuellement la 15e place.



Le plus rapide du quatuor Triumph est Tom Booth-Amos (PTR) à la 8e place, Öncü, le meilleur pilote Kawasaki, est 13e.



La tragédie continue chez Honda : Kairul Idham Pawi et le nouveau venu Kaito Toba sont actuellement 22e et 25e.