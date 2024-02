Phillip Island, Sessione 1: la Ducati graffia il record

L'estate australiana a Phillip Island tiene banco: lunedì non doveva fare più caldo di 18 gradi, ma a mezzogiorno è uscito il sole e il termometro è salito a 20 gradi. Per il fine settimana di gara sono previste temperature simili, con solo i giorni intermedi più gradevoli. Il giovedì dovrebbe essere il più caldo, con 28 gradi.

A causa del cambiamento del programma dei test, tutti i piloti della Supersport scenderanno in pista lunedì, mentre i piloti della Superbike saranno in azione martedì.



Le gare si svolgeranno in entrambi i giorni dalle 9.10 alle 13.10 e dalle 13.40 alle 17.40. Phillip Island è dieci ore avanti rispetto all'orario CET.



Le prove sono iniziate lentamente lunedì mattina, con solo pochi piloti scesi in pista nella prima mezz'ora. Dopo la prima ora, 22 dei 27 uomini hanno completato almeno un giro, con il secondo classificato Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) in testa con un tempo di 1:33.564 minuti.



Le previsioni sul nuovo asfalto sono state confermate: è molto veloce, ma anche aggressivo e divoratore di pneumatici. "Dopo sei giri, la gomma posteriore è spacciata", hanno detto all'unisono diversi capi squadra.



Il compito principale delle squadre è quello di regolare gli elementi delle sospensioni e l'elettronica delle loro moto in modo che siano il più delicate possibile sul pneumatico posteriore. "Mi aspetto un pit stop per la gara", ha sorriso l'asso della superbike Toprak Razgatlioglu, che è a disposizione per consigliare i suoi connazionali turchi Can Öncü e Bahattin Sofuoglu.



Dopo tre ore, l'ex vicecampione del mondo Federico Caricasulo, il cui nuovo team Motozoo corre quest'anno con moto MV Agusta, era in testa. Il suo tempo di 1:32.529 minuti era già ad un livello molto alto.



Per fare un confronto: il giro più veloce in gara a Phillip Island è stato stabilito da Sandro Cortese (Yamaha) nel 2018 con 1:33.072 minuti. Il record della pole è detenuto da Andrea Locatelli (Yamaha) con 1:32.176 minuti, stabilito nel 2020.



Nell'ultima ora prima della pausa pranzo di 30 minuti, prima Adrian Huertas ha fatto da apripista come successore del campione del mondo Nicolo Bulega su Aruba.it Ducati, poi Yari Montella del team Barni Spark Ducati. L'italiano ha fatto segnare un tempo di 1:32.277 minuti, a un solo decimo di secondo dal record della pole.



Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), campione del mondo 2017 e nove volte vincitore, e Lorenzo Baldassarri (Orelac Ducati), secondo classificato nel 2022 e quattro volte vincitore, sono due piloti di alto livello che tornano nella classe e si trovano attualmente in quinta e sedicesima posizione.



Marcel Schrötter, che ha concluso il campionato mondiale al terzo posto, non ha partecipato ai primi 80 minuti perché il suo team MV Agusta Reparto Corse ha dovuto apportare modifiche al software dell'elettronica e i sette set di pneumatici disponibili non erano comunque sufficienti per l'intera giornata. A metà gara, l'unico tedesco in gara è al 9° posto.



Anche lo svizzero Marcel Brenner (Viamo Kawasaki) è tornato in gara dopo un anno di assenza ed è attualmente 15°.



Il più veloce del quartetto Triumph è Tom Booth-Amos (PTR) all'8° posto, mentre Öncü è il miglior pilota Kawasaki al 13°.



La tragedia della Honda continua: Kairul Idham Pawi e il nuovo arrivato Kaito Toba sono rispettivamente 22° e 25°.