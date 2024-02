Phillip Island, Sessão 1: Ducati bate o recorde

O verão australiano em Phillip Island está a ser muito rigoroso: na segunda-feira não era suposto estar mais quente do que 18 graus Celsius, mas o sol apareceu ao meio-dia e o termómetro subiu para 20 graus. Estão previstas temperaturas semelhantes para o fim de semana da corrida, sendo que apenas os dias intermédios serão mais agradáveis. Prevê-se que quinta-feira seja o dia mais quente, com 28 graus.

Devido à alteração do calendário de testes, toda a ação na pista para os pilotos de Supersport terá lugar na segunda-feira, enquanto os pilotos de Superbike estarão em ação na terça-feira.



As corridas terão lugar em ambos os dias das 9h10 às 13h10 e das 13h40 às 17h40, Phillip Island está dez horas à frente da CET.



Os testes tiveram um início lento na manhã de segunda-feira, com apenas um punhado de pilotos a entrar em pista na primeira meia hora. Após a primeira hora, 22 dos 27 homens tinham completado pelo menos uma volta, com o segundo classificado Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) a liderar com um tempo de 1:33.564 minutos.



As previsões sobre o novo asfalto confirmaram-se: é muito rápido, mas também agressivo e devorador de pneus. "Ao fim de seis voltas, o pneu traseiro já era", disseram vários chefes de equipa em uníssono.



A principal tarefa das equipas é ajustar os elementos de suspensão e a eletrónica das suas motos para que sejam o mais suaves possível com o pneu traseiro. "Estou à espera de uma paragem nas boxes para a corrida", sorriu o ás das superbikes Toprak Razgatlioglu, que está à disposição para aconselhar os seus compatriotas turcos Can Öncü e Bahattin Sofuoglu.



Ao fim de três horas, o antigo vice-campeão mundial Federico Caricasulo, cuja nova equipa Motozoo está a correr com motos MV Agusta este ano, estava na liderança. O seu tempo de 1:32.529 minutos já estava a um nível muito elevado.



Para comparação: a volta mais rápida em Phillip Island foi estabelecida por Sandro Cortese (Yamaha) em 2018 com 1:33.072 min. O recorde da pole é de Andrea Locatelli (Yamaha) com 1:32.176 min, estabelecido em 2020.



Na última hora antes da pausa de 30 minutos para o almoço, primeiro Adrian Huertas liderou o caminho como sucessor do campeão mundial Nicolo Bulega na Aruba.it Ducati, depois Yari Montella da equipa Barni Spark Ducati. O italiano fez um tempo de 1:32.277 minutos, a apenas um décimo de segundo do registo da pole.



Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), o Campeão do Mundo de 2017 e nove vezes vencedor, e Lorenzo Baldassarri (Orelac Ducati), o vice-campeão de 2022 e quatro vezes vencedor, são dois pilotos de alto calibre que regressam à classe e estão atualmente em quinto e 16º lugar.



Marcel Schrötter, que terminou em terceiro no campeonato do mundo, não participou nos primeiros 80 minutos porque a sua equipa MV Agusta Reparto Corse teve de fazer alterações ao software da eletrónica e os sete jogos de pneus disponíveis não eram suficientes para todo o dia. A meio da corrida, o único alemão no pelotão está em 9º lugar.



O suíço Marcel Brenner (Viamo Kawasaki) também está de volta à competição após um ano de ausência e é atualmente o 15º.



O mais rápido do quarteto da Triumph é Tom Booth-Amos (PTR) em 8º lugar, enquanto Öncü é o melhor piloto da Kawasaki em 13º.



A tragédia na Honda continua: Kairul Idham Pawi e o recém-chegado à classe Kaito Toba estão atualmente em 22º e 25º, respetivamente.