SSP Test Phillip Island: Helicóptero y récord de la pole

Desde 2020, el récord de la pole en Phillip Island en la categoría Supersport se sitúa en 1:32.176 min, logrado por Andrea Locatelli (Yamaha). La vuelta más rápida en carrera la estableció Sandro Cortese (Yamaha) en 2018 en 1:33.072 min.

Debido a que los récords solo se pueden establecer en un fin de semana de carrera, los tiempos de prueba del lunes no tienen relevancia estadística. Pero sí revelan lo que es posible sobre el nuevo asfalto.

En la primera sesión de cuatro horas del lunes por la mañana, Yari Montella, del equipo Barni Spark Ducati, marcó el mejor tiempo de 1:32.277 minutos, a sólo una décima del récord de la pole.

Tras la pausa para el almuerzo, Montella batió el récord de la pole con 1:32.131 min. 85 minutos antes del final de los entrenamientos, Federico Caricasulo (Motozoo MV Agusta) fue el primer piloto de Supersport que se quedó por debajo de 1:32 min., con 1:31.943 min. Montella volvió a tomar la delantera con 1:31.881 min. media hora antes del final. La prueba se canceló nueve minutos antes del final oficial porque el helicóptero tuvo que trasladar a Piotr Biesiekirski (Althea Ducati), que había sufrido una caída, al Alfred Hospital de Melbourne. El debutante polaco en el Campeonato del Mundo está consciente, pero sufrió un traumatismo craneoencefálico y una conmoción cerebral.



Esto significó que se canceló la persecución cronometrada final y Montella se mantuvo en cabeza por delante de Caricasulo y Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha).



Los equipos estaban preocupados por los neumáticos traseros, que ya mostraban una degradación significativa después de sólo seis vueltas sobre el nuevo y agresivo asfalto. En una entrevista con SPEEDWEEK.com, el director de carrera de Pirelli, Giorgio Barbier, recordó que la prueba de 2013 fue un desastre, cuando la pista también estaba recién asfaltada. "Y no hubo problemas en las carreras", dijo el italiano. "Todavía no tenemos suficiente información para hacer declaraciones sobre la distancia de carrera. Las temperaturas de la pista son bajas debido al asfalto negro. Y nadie estaba trabajando en la durabilidad de sus neumáticos, todo el mundo se limitaba a mirar los tiempos por vuelta. Pedimos a los pilotos de Superbike que hicieran una tanda larga al final del test del martes para hacernos una idea mejor".



Adrián Huertas, el sucesor del campeón del mundo Nicolo Bulega en el equipo Aruba.it Ducati, terminó cuarto y Can Öncü llevó la mejor Kawasaki a la sexta posición.



Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), campeón del mundo en 2017 y nueve veces ganador, terminó en séptima posición, mientras que Marcel Schrötter (MV Agusta), el único alemán en liza, fue octavo.



Marcel Brenner (Viamo Kawasaki) ha sufrido una caída en la curva 6 a última hora y ha sido trasladado al centro médico del circuito para un examen preventivo. Según el diagnóstico inicial, el piloto suizo no sufre lesiones graves.



El más rápido del cuarteto Triumph ha sido Tom Booth-Amos (PTR) en 9ª posición.



Continúa la tragedia en Honda: Kairul Idham Pawi y el recién llegado a la categoría Kaito Toba terminaron 24º y 27º - de 27 participantes.