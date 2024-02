Test SSP de Phillip Island : Hélicoptère et record de pole

Depuis 2020, le record de pole à Phillip Island dans la catégorie Supersport est de 1:32,176 min, établi par Andrea Locatelli (Yamaha). Le meilleur tour en course a été réalisé par Sandro Cortese (Yamaha) en 1:33,072 min en 2018.

Comme les records ne peuvent être établis que lors d'un week-end de course, les temps d'essai de lundi n'ont aucune pertinence statistique. Mais ils révèlent ce qui est possible sur le nouvel asphalte.

Lors de la première séance de quatre heures lundi matin, Yari Montella de l'équipe Barni Spark Ducati a réalisé le meilleur temps en 1:32,277 min, l'Italien n'a manqué qu'un dixième de seconde au record de la pole.

Après la pause de midi, Montella a battu le record de la pole avec 1:32,131 min. A 85 minutes de la fin des tests, Federico Caricasulo (Motozoo MV Agusta) est devenu le premier pilote Supersport à passer sous la barre des 1:32 min et a réalisé 1:31,943 min. Montella a repris la tête avec 1:31,881 min à une demi-heure de la fin. Le test a été interrompu neuf minutes avant la fin officielle, car l'hélicoptère transportant Piotr Biesiekirski (Althea Ducati), victime d'une chute, devait se rendre à l'hôpital Alfred de Melbourne. Le rookie polonais du championnat du monde est conscient, mais souffre d'un traumatisme crânien et d'une commotion cérébrale.



La chasse au temps finale a donc été annulée et Montella est resté en tête devant Caricasulo et Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha).



Les équipes sont préoccupées par les pneus arrière qui se dégradent nettement après six tours déjà sur le nouvel asphalte agressif. Le directeur de course de Pirelli, Giorgio Barbier, a rappelé lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com que les tests de 2013 avaient été un désastre, alors que la piste avait également été fraîchement asphaltée auparavant. "Et lors des courses, il n'y a pas eu de problèmes", a déclaré l'Italien. "Nous n'avons pas encore assez d'informations pour nous prononcer sur la distance de course. Les températures de la piste sont basses en raison de l'asphalte noir. Et personne n'a travaillé sur la durabilité de ses pneus, tout le monde s'est contenté de regarder le temps au tour. Nous avons demandé aux pilotes de Superbike de faire un long run à la fin des tests mardi pour avoir une meilleure idée".



Adrian Huertas, le successeur du champion du monde Nicolo Bulega au sein du team Aruba.it Ducati, a terminé quatrième et Can Öncü a placé la meilleure Kawasaki en sixième position.



Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), champion du monde 2017 et neuf fois vainqueur, s'est classé septième, tandis que Marcel Schrötter (MV Agusta), troisième du championnat du monde et seul Allemand du plateau, a terminé huitième.



Marcel Brenner (Viamo Kawasaki) a chuté dans la dernière heure au virage 6 et a été emmené par précaution au centre médical du circuit pour des examens. Selon le premier diagnostic, le Suisse n'est pas plus gravement blessé.



Le plus rapide du quatuor Triumph est Tom Booth-Amos (PTR), 9e.



La tragédie continue chez Honda : Kairul Idham Pawi et le nouveau venu dans la classe, Kaito Toba, se sont classés 24e et 27e - sur 27 participants.