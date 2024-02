SSP Test Phillip Island: Elicottero e pole record

Dal 2020, il record di pole a Phillip Island nella classe Supersport è di 1:32.176 min, ottenuto da Andrea Locatelli (Yamaha). Il giro più veloce in gara è stato stabilito da Sandro Cortese (Yamaha) nel 2018 in 1:33.072 min.

Poiché i record possono essere stabiliti solo durante un weekend di gara, i tempi dei test di lunedì non hanno alcuna rilevanza statistica. Ma rivelano ciò che è possibile fare sul nuovo asfalto.

Nella prima sessione di quattro ore di lunedì mattina, Yari Montella del team Barni Spark Ducati ha fatto registrare il miglior tempo in 1:32.277 minuti, a un solo decimo di secondo dal record della pole.

Dopo la pausa pranzo, Montella ha battuto il record della pole con 1:32.131 minuti, 85 minuti prima della fine dei test Federico Caricasulo (Motozoo MV Agusta) è stato il primo pilota Supersport a rimanere sotto l'1:32 minuti, registrando 1:31.943 minuti. Montella ha preso nuovamente il comando con 1:31.881 minuti a mezz'ora dalla fine. Il test è stato annullato nove minuti prima del termine ufficiale perché l'elicottero ha dovuto trasportare Piotr Biesiekirski (Althea Ducati), caduto, all'Alfred Hospital di Melbourne. Il polacco, esordiente nel Mondiale, è cosciente, ma ha riportato un trauma cranico e una commozione cerebrale.



Ciò ha comportato l'annullamento dell'inseguimento del tempo finale e Montella è rimasto in testa davanti a Caricasulo e Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha).



I team erano preoccupati per le gomme posteriori, che mostravano già un degrado significativo dopo soli sei giri sul nuovo asfalto aggressivo. In un'intervista a SPEEDWEEK.com, il direttore di gara Pirelli Giorgio Barbier ha ricordato che il test del 2013 era stato un disastro, quando la pista era stata asfaltata di fresco. "E non ci sono stati problemi nelle gare", ha detto l'italiano. "Non abbiamo ancora informazioni sufficienti per fare dichiarazioni sulla distanza di gara. Le temperature della pista sono basse a causa dell'asfalto nero. E nessuno ha lavorato sulla durata delle gomme, tutti guardavano solo ai tempi sul giro. Abbiamo chiesto ai piloti della Superbike di fare un long run alla fine del test di martedì per avere un'idea più precisa".



Adrian Huertas, il successore del campione del mondo Nicolo Bulega nel team Aruba.it Ducati, ha concluso al quarto posto e Can Öncü ha portato la migliore Kawasaki in sesta posizione.



Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), il campione del mondo 2017 e nove volte vincitore, ha concluso al settimo posto, mentre Marcel Schrötter (MV Agusta), l'unico tedesco in gara, è stato ottavo.



Marcel Brenner (Viamo Kawasaki) è caduto alla curva 6 nell'ultima ora ed è stato portato al centro medico del circuito per un esame precauzionale. Secondo la diagnosi iniziale, il pilota svizzero non è gravemente ferito.



Il più veloce del quartetto Triumph è stato Tom Booth-Amos (PTR) al 9° posto.



La tragedia della Honda continua: Kairul Idham Pawi e l'esordiente Kaito Toba hanno chiuso al 24° e 27° posto su 27 partecipanti.