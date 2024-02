SSP Test Phillip Island: Helicóptero e recorde da pole

Desde 2020, o recorde da pole em Phillip Island na classe Supersport é de 1:32.176 minutos, alcançado por Andrea Locatelli (Yamaha). A volta mais rápida da corrida foi estabelecida por Sandro Cortese (Yamaha) em 2018 em 1:33.072 min.

Como os recordes só podem ser estabelecidos num fim de semana de corrida, os tempos de teste de segunda-feira não têm relevância estatística. Mas revelam o que é possível fazer no novo asfalto.

Na primeira sessão de quatro horas da manhã de segunda-feira, Yari Montella, da equipa Barni Spark Ducati, estabeleceu o tempo mais rápido de 1:32,277 minutos, a apenas um décimo de segundo do recorde da pole.

Após a pausa para o almoço, Montella bateu o recorde da pole com 1:32.131 minutos, 85 minutos antes do final do teste Federico Caricasulo (Motozoo MV Agusta) foi o primeiro piloto de Supersport a ficar abaixo de 1:32 minutos, registando 1:31.943 minutos. Montella assumiu a liderança novamente com 1:31.881 minutos meia hora antes do final. O teste foi cancelado nove minutos antes do final oficial porque o helicóptero teve de transportar Piotr Biesiekirski (Althea Ducati), que se tinha despistado, para o Hospital Alfred em Melbourne. O estreante polaco no Campeonato do Mundo está consciente, mas sofreu um traumatismo craniano e uma concussão.



Isto significou que a última perseguição ao tempo foi cancelada e Montella manteve-se na liderança à frente de Caricasulo e Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha).



As equipas estavam preocupadas com os pneus traseiros, que já mostravam uma degradação significativa após apenas seis voltas no agressivo asfalto novo. Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, o Diretor de Corrida da Pirelli, Giorgio Barbier, recordou que o teste de 2013 foi um desastre, quando a pista também tinha sido asfaltada de fresco. "E não houve problemas nas corridas", disse o italiano. "Ainda não temos informações suficientes para fazer qualquer declaração sobre a distância da corrida. As temperaturas da pista são baixas devido ao asfalto preto. E ninguém estava a trabalhar na durabilidade dos pneus, todos estavam apenas a olhar para os tempos por volta. Pedimos aos pilotos de Superbike para fazerem uma corrida longa no final do teste de terça-feira para termos uma ideia melhor."



Adrian Huertas, o sucessor do campeão do mundo Nicolo Bulega na equipa Aruba.it Ducati, terminou em quarto e Can Öncü levou a melhor Kawasaki à sexta posição.



Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), o Campeão do Mundo de 2017 e nove vezes vencedor, terminou em sétimo lugar, enquanto Marcel Schrötter (MV Agusta), o único alemão no terreno, foi oitavo.



Marcel Brenner (Viamo Kawasaki) sofreu uma queda na curva 6 na última hora e foi levado para o centro médico no autódromo para um exame de precaução. De acordo com o diagnóstico inicial, o piloto suíço não está gravemente ferido.



O mais rápido do quarteto Triumph foi Tom Booth-Amos (PTR) em 9º lugar.



A tragédia na Honda continua: Kairul Idham Pawi e o estreante da classe Kaito Toba terminaram em 24º e 27º - entre 27 participantes.