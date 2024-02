Muchos elogios para MV Agusta: Caricasulo habla de Moto2

Debido a que Piotr Biesiekirksi sufrió un traumatismo craneoencefálico y una conmoción cerebral en su caída de la última hora de la prueba del lunes y fue trasladado en helicóptero al hospital de Melbourne por precaución, la contrarreloj fue cancelada, nueve minutos antes del final oficial.

Esto dejó a Yari Montella, del equipo Barni Spark Ducati, en cabeza, con Federico Caricasulo, del equipo Motozoo MV Agusta, a sólo 0,062 segundos. Ambos han sido más rápidos que Andrea Locatelli (Yamaha) en su récord de la pole en Phillip Island.

"Esperaba ser rápido con esta moto", dijo Caricasulo en el encuentro con SPEEDWEEK.com. "Sin embargo, todavía tenemos que mejorar en muchas áreas. Nuestro ritmo de carrera tiene que mejorar y todavía no sé qué hacer en cada situación porque todo es nuevo para nosotros. También es fácil trabajar en la dirección equivocada con esta moto, es complicado. Comparada con las otras motos, ésta está hecha más para competir. Es más sensible, todo lo que haces va seguido de una fuerte reacción. La moto es más rígida que la Ducati, puedes sentir cada pequeño detalle de la puesta a punto enseguida. Se parece más a una Moto2. Por eso no es fácil encontrar siempre una buena puesta a punto. Y en cuanto te sales de la ventana de puesta a punto, tienes la sensación de que la moto es casi imposible de pilotar".

"Terminé segundo, pero fui el primero en rodar por debajo de 1:32 minutos en Phillip Island", sonrió el subcampeón de 2019. "Eso es bonito en una pista con tanta historia, y el nuevo asfalto ayudó".