Beaucoup d'éloges pour MV Agusta : Caricasulo parle de Moto2

Piotr Biesiekirksi s'est blessé à la tête et a subi une commotion cérébrale lors de sa chute à la dernière heure des essais de lundi. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Melbourne par mesure de précaution et la chasse aux temps a été interrompue neuf minutes avant la fin officielle.

Yari Montella de l'équipe Barni Spark Ducati est resté en tête et Federico Caricasulo de l'équipe Motozoo MV Agusta s'est placé à 0,062 seconde derrière lui. Tous deux ont été plus rapides qu'Andrea Locatelli (Yamaha) lors de son record de pole à Phillip Island.

"Je m'attendais à être rapide avec cette moto", a raconté Caricasulo lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Néanmoins, nous devons encore nous améliorer dans de nombreux domaines. Notre rythme de course doit s'améliorer et je ne sais pas encore ce que je dois faire dans chaque situation, car tout est nouveau pour nous. Avec cette moto, il est aussi facile de travailler dans la mauvaise direction, c'est compliqué. Comparée aux autres motos, celle-ci est davantage conçue pour la course. Elle est plus sensible, tout ce que tu fais est suivi d'une forte réaction. La moto est plus rigide que la Ducati, tu peux sentir chaque petite chose au niveau du réglage. Elle ressemble plus à une Moto2. C'est pourquoi il n'est pas facile de trouver tout de suite les bons réglages. Et dès que tu sors de la fenêtre de réglage, tu as l'impression que la moto se laisse à peine conduire".

"J'ai terminé deuxième, mais j'ai été le premier à descendre sous les 1'32'' à Phillip Island", sourit le vice-champion du monde 2019, "sur un circuit avec autant d'histoire, c'est sympa, le nouvel asphalte a aidé".