Molti elogi per MV Agusta: Caricasulo parla della Moto2

Poiché Piotr Biesiekirksi ha riportato un trauma cranico e una commozione cerebrale nella caduta dell'ultima ora della prova di lunedì ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Melbourne per precauzione, la cronometro è stata annullata - nove minuti prima del termine ufficiale.

Questo ha lasciato Yari Montella del team Barni Spark Ducati in testa, con Federico Caricasulo del team Motozoo MV Agusta a soli 0,062 secondi di distanza. Entrambi sono stati più veloci di Andrea Locatelli (Yamaha) nella sua pole record a Phillip Island.

"Mi aspettavo di essere veloce con questa moto", ha detto Caricasulo all'incontro con SPEEDWEEK.com. "Tuttavia, dobbiamo ancora migliorare in molte aree. Il nostro ritmo di gara deve migliorare e non so ancora cosa fare in ogni situazione perché tutto è nuovo per noi. È anche facile lavorare nella direzione sbagliata con questa moto, è complicato. Rispetto alle altre moto, questa è costruita più per le corse. È più sensibile, ogni cosa che fai è seguita da una forte reazione. La moto è più rigida della Ducati, si sente subito ogni minimo dettaglio dell'assetto. È più simile a una Moto2. Per questo non è facile trovare sempre un buon assetto. E non appena si esce dalla finestra di set-up, si ha la sensazione che la moto sia quasi impossibile da guidare".

"Anche se sono arrivato secondo, sono stato il primo a girare sotto l'1:32 minuti a Phillip Island", ha sorriso il secondo classificato del 2019. "È una bella cosa su una pista con così tanta storia, e il nuovo asfalto ha aiutato".