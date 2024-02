Muitos elogios à MV Agusta: Caricasulo fala sobre Moto2

Devido ao facto de Piotr Biesiekirksi ter sofrido um traumatismo craniano e uma concussão na sua queda na última hora da prova de segunda-feira e ter sido transportado de helicóptero para o hospital em Melbourne por precaução, o contrarrelógio foi cancelado - nove minutos antes do final oficial.

Isto deixou Yari Montella da equipa Barni Spark Ducati na liderança, com Federico Caricasulo da equipa Motozoo MV Agusta apenas 0,062 segundos atrás dele. Ambos foram mais rápidos do que Andrea Locatelli (Yamaha) no seu registo de pole em Phillip Island.

"Esperava ser rápido com esta moto", disse Caricasulo no encontro com a SPEEDWEEK.com. "No entanto, ainda temos de melhorar em muitas áreas. O nosso ritmo de corrida tem de melhorar e ainda não sei o que fazer em todas as situações porque tudo é novo para nós. Também é fácil trabalhar na direção errada com esta moto, é complicado. Em comparação com as outras motas, esta foi construída mais para as corridas. É mais sensível, tudo o que se faz é seguido de uma reação forte. A moto é mais rígida do que a Ducati, sente-se logo tudo o que se passa com a afinação. É mais como uma moto de Moto2. É por isso que não é fácil encontrar sempre uma boa afinação de imediato. E assim que você cai fora da janela de configuração, você tem a sensação de que a moto é quase impossível de pilotar."

"Terminei em segundo, mas fui o primeiro a rodar abaixo de 1:32 minutos em Phillip Island", sorriu o vice-campeão de 2019. "Isso é bom numa pista com tanta história, e o novo asfalto ajudou."