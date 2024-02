Yari Montella (1º/Ducati): "¡Dos segundos más rápido!"

La preparación final para la primera carrera de la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Supersport en Phillip Island no pudo ir mejor para Yari Montella. El piloto de Ducati no sólo marcó el mejor tiempo de 1:31.881 minutos, sino también más que ningún otro participante, con 98 vueltas. El hecho de que el piloto de 24 años batiera el récord de vuelta es una prueba más de su velocidad.

"Es sólo un récord no oficial, pero aun así te da buenas sensaciones", sonrió Montella en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Hemos trabajado duro durante el invierno: Barni en el taller y yo en los entrenamientos. A pesar de ser el primer día, el resultado de hoy es fruto de nuestro buen trabajo. Me considero uno de los favoritos al título, pero me lo tomaré carrera a carrera. Veremos cómo transcurre la temporada".

Montella puede empezar el primer fin de semana de carreras de la nueva temporada con el pecho ancho, sobre todo porque no parece tener ningún problema con el nuevo asfalto de su Ducati V2.

"Ha sido un comienzo bastante bueno. La pista es muy divertida. El nuevo asfalto hace posible tiempos por vuelta mucho más rápidos", dijo el italiano. "Hay menos baches que antes, pero sobre todo ofrece mucho más agarre. Hice un simulacro de carrera y fui dos segundos más rápido por vuelta que hace un año. Realmente puedes sentir que eres más rápido".

Resulta alentador que las prestaciones de las motos estén equilibradas. Cuatro de los seis fabricantes colocan al menos una moto entre las seis primeras, cinco están representados entre los nueve primeros. Sólo la tragedia de Honda parece tener continuidad en 2024.

"He rodado una vuelta detrás de Caricasulo con la MV Agusta y su moto ha ido muy bien. También veremos regularmente delante a Manzi con la Yamaha, a Schrötter con la MV, a Öncü con la Kawasaki y, por supuesto, a Huertas con la Ducati", comenta Montella, enumerando a sus favoritos. "Para mí, las motos son todas fuertes y la jornada de test lo ha confirmado".