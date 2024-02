Yari Montella (1ère/Ducati) : "Deux secondes plus vite !"

La préparation finale pour la première course de la saison 2024 du championnat du monde Supersport à Phillip Island n'aurait pas pu mieux se dérouler pour Yari Montella. Le pilote Ducati a non seulement réalisé le meilleur temps en 1:31,881 min, mais il a également bouclé 98 tours, soit plus que tous les autres participants. Le fait que le pilote de 24 ans ait ainsi battu le record du tour est une preuve supplémentaire de sa vitesse.

"Ce n'est qu'un record non officiel, mais cela donne quand même un bon sentiment", a souri Montella lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Nous avons travaillé dur cet hiver, Barni à l'atelier et moi à l'entraînement. Même si c'était le premier jour, le résultat d'aujourd'hui est le fruit de notre bon travail. Je me considère comme l'un des favoris pour le titre, mais je vais y aller course après course. Nous verrons comment se déroulera la saison".

Montella peut aborder le premier week-end de course de la nouvelle saison avec une large poitrine, d'autant plus qu'il ne semble pas avoir de problèmes avec le nouvel asphalte avec sa Ducati V2.

"C'était un assez bon départ. Le circuit est très amusant. Le nouvel asphalte permet des temps au tour tellement plus rapides", a raconté l'Italien. "Il y a moins de bosses qu'avant, mais surtout, il offre beaucoup plus d'adhérence. J'ai fait une simulation de course et j'étais deux secondes plus rapide par tour qu'il y a un an. On sent littéralement que l'on est plus rapide".

Fait réjouissant : en ce qui concerne les performances des différentes motos, le peloton semble être équilibré. Quatre constructeurs sur six ont placé au moins une moto dans le top 6, cinq sont représentés dans le top 9. Seul le drame de Honda semble se poursuivre en 2024.

"J'ai fait un tour derrière Caricasulo avec la MV Agusta et sa moto allait super bien. Nous verrons aussi régulièrement Manzi avec la Yamaha, Schrötter avec la MV, Öncü avec la Kawasaki et bien sûr Huertas avec la Ducati devant", a énuméré Montella en parlant de ses favoris. "Pour moi, toutes ces motos sont fortes et la journée d'essais l'a confirmé".