Yari Montella (1°/Ducati): "Due secondi più veloce!".

La preparazione finale per la prima gara della stagione 2024 del Campionato Mondiale Supersport a Phillip Island non poteva andare meglio per Yari Montella. Il pilota della Ducati non solo ha fatto registrare il tempo più veloce di 1:31.881 minuti, ma anche più di ogni altro partecipante con 98 giri. Il fatto che il 24enne abbia battuto il record sul giro è un'ulteriore prova della sua velocità.

"È solo un record non ufficiale, ma è comunque una bella sensazione", ha detto Montella sorridendo in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Abbiamo lavorato duramente durante l'inverno, Barni in officina e io in allenamento. Anche se era il primo giorno, il risultato di oggi è frutto del nostro buon lavoro. Mi considero uno dei favoriti per la conquista del titolo, ma affronterò la situazione gara per gara. Vedremo come andrà la stagione".

Montella può iniziare il primo weekend di gara della nuova stagione con il petto largo, soprattutto perché non sembra avere problemi con il nuovo asfalto della sua Ducati V2.

"È stato un inizio piuttosto buono. La pista è molto divertente. Il nuovo asfalto rende possibili tempi sul giro molto più veloci", ha detto l'italiano. "Ci sono meno dossi rispetto a prima, ma soprattutto c'è molta più aderenza. Ho fatto una simulazione di gara e sono stato due secondi più veloce al giro rispetto a un anno fa. Si sente davvero che si è più veloci".

È incoraggiante notare che il campo sembra essere equamente bilanciato in termini di prestazioni delle varie moto. Quattro costruttori su sei hanno piazzato almeno una moto nei primi sei posti, cinque sono rappresentati nei primi nove. Solo la tragedia della Honda sembra continuare nel 2024.

"Ho fatto un giro dietro a Caricasulo con la MV Agusta e la sua moto andava benissimo. Vedremo anche Manzi con la Yamaha, Schrötter con la MV, Öncü con la Kawasaki e, naturalmente, Huertas con la Ducati regolarmente davanti", ha detto Montella, elencando i suoi favoriti. "Per me le moto sono tutte forti e la giornata di test lo ha confermato".