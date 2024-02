Yari Montella (1º/Ducati): "Dois segundos mais rápido!"

A preparação final para a primeira corrida da temporada 2024 do Campeonato do Mundo de Supersport em Phillip Island não poderia ter corrido melhor para Yari Montella. O piloto da Ducati não só estabeleceu o tempo mais rápido de 1:31.881 minutos, mas também mais do que qualquer outro participante com 98 voltas. O facto de o jovem de 24 anos ter batido o recorde de voltas é mais uma prova da sua velocidade.

"É apenas um recorde não oficial, mas dá-nos uma boa sensação", disse Montella numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Trabalhámos muito durante o inverno - Barni na oficina e eu nos treinos. Apesar de ser o primeiro dia, o resultado de hoje é o resultado do nosso bom trabalho. Considero-me um dos favoritos para o título, mas vou levar as coisas corrida a corrida. Veremos como corre a época".

Montella pode começar o primeiro fim de semana de corrida da nova temporada de peito aberto, especialmente porque não parece ter tido quaisquer problemas com o novo asfalto na sua Ducati V2.

"Foi um bom começo. A pista é muito divertida. O novo asfalto permite tempos de volta muito mais rápidos", disse o italiano. "Há menos solavancos do que antes, mas acima de tudo oferece muito mais aderência. Conduzi uma simulação de corrida e fui dois segundos mais rápido por volta do que há um ano. Sente-se realmente que se é mais rápido."

O que é encorajador é o facto de o campo parecer estar equilibrado em termos de desempenho das várias motos. Quatro dos seis fabricantes colocaram pelo menos uma mota entre as seis primeiras e cinco estão representadas entre as nove primeiras. Apenas a tragédia da Honda parece continuar em 2024.

"Fiz uma volta atrás de Caricasulo na MV Agusta e a sua moto correu muito bem. Também veremos Manzi com a Yamaha, Schrötter com a MV, Öncü com a Kawasaki e, claro, Huertas com a Ducati regularmente na frente", disse Montella, listando seus favoritos. "Para mim, as motos são todas fortes e o dia de testes confirmou isso."