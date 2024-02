Marcel Schrötter (MV Agusta): "Tardé demasiado"

Marcel Schrötter marcó un tiempo muy decente de 1'32.407 en el test de Phillip Island, pero en la pista recién asfaltada el alemán perdió la friolera de 0,5 segundos respecto al mejor tiempo marcado por Yari Montella (Ducati), que estableció un récord de vuelta no oficial de 1'31.881.

Schrötter y su equipo MV Agusta viajaron a Australia bien preparados. A diferencia de su temporada de novato, el piloto de 31 años pasó cinco días probando en el circuito de Jerez de la Frontera a finales de enero. Es similar a la de hace un año. Hubiera esperado un poco más, sobre todo por la mejor preparación", admitió Marcel a SPEEDWEEK.com. "El nuevo asfalto es estupendo. Es menos malo para el neumático trasero de lo que se rumoreaba. Sólo puedo hablar por mí, pero podemos marcar nuestros tiempos con relativa regularidad en carrera. Precisamente porque se hablaba tanto de esto en los prolegómenos de la carrera, nos hemos concentrado en conseguir que el neumático durase toda la distancia".

Debido a problemas logísticos en Pirelli, proveedor habitual de neumáticos, el Campeonato del Mundo de Supersport sólo probó el lunes en lugar de dos medias jornadas. "Por desgracia, perdimos dos horas al principio con un problema electrónico. Eso no debería pasar, pero puede pasar", dijo el bávaro. "No obstante, pudimos marcar un buen ritmo después de una o dos tandas: 1:33,2 minutos era un tiempo decente, pero luego no fue más allá. A lo largo del día lo intentamos todo, pero mientras los demás progresaban y marcaban 1'32 bajos, nosotros seguíamos estancados en 1'33 bajos y no dábamos el salto".

El piloto de MV Agusta sólo pudo hacer progresos significativos por la tarde. "Pero también probamos en paralelo y no todo fue positivo. Por eso volvimos a una base diferente por la tarde y las cosas fueron más rápidas", dijo Schrötter. "Poco a poco bajamos a 1:32 min. No estaba mal, pero tardamos demasiado. Cuando luego intenté marcar un tiempo rápido con un neumático fresco, ondearon las banderas rojas. Incluso nos han sobrado neumáticos".

El piloto más rápido de MV Agusta ha sido Federico Caricasulo, del Team MotoZoo. El italiano marcó el segundo mejor tiempo de 1:31.943 minutos.