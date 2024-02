Marcel Schrötter (MV Agusta) : "Cela a pris trop de temps".

Marcel Schrötter a réalisé un temps très honorable de 1:32,407 min lors du test de Phillip Island, mais sur le circuit nouvellement asphalté, l'Allemand a perdu 0,5 seconde sur le meilleur temps de Yari Montella (Ducati), qui a établi un record du tour non officiel en 1:31,881 min.

Schrötter et son équipe MV Agusta se sont pourtant rendus en Australie bien préparés. En effet, contrairement à sa saison de rookie, le pilote de 31 ans a effectué cinq jours d'essais sur le circuit de Jerez de la Frontera fin janvier. "Satisfait ? Oui, c'est similaire à l'année dernière. C'est justement en raison d'une meilleure préparation que je m'attendais à quelque chose de plus", a admis Marcel à SPEEDWEEK.com. "Le nouvel asphalte est super. Pour le pneu arrière, il est moins mauvais que ce que l'on disait auparavant. Je ne peux parler qu'en mon nom, mais nous pouvons réaliser des temps relativement constants en condition de course. C'est justement parce qu'on en a tant parlé avant la course que nous nous sommes concentrés sur la capacité du pneu à tenir la distance".

En raison de problèmes logistiques chez le fournisseur de pneus unifiés Pirelli, le championnat du monde Supersport n'a testé que le lundi au lieu de deux demi-journées. "Malheureusement, nous avons perdu deux heures au début à cause d'un problème électronique. Cela ne devrait pas être le cas, mais cela peut arriver", a décrit le Bavarois. "Malgré tout, après un ou deux runs, nous avions déjà un bon rythme - 1:33,2 min était un temps correct, mais ensuite ça n'allait pas plus loin. Tout au long de la journée, nous avons essayé tout ce qui était possible, mais alors que les autres progressaient et faisaient des 1'32'' profonds, nous étions toujours bloqués à 1'33'' profonds et n'avons pas réussi à faire le saut".

Ce n'est que l'après-midi que le pilote MV Agusta a pu faire des progrès significatifs. "Mais nous avons aussi fait des essais en parallèle et tout n'a pas été positif. L'après-midi, nous sommes donc revenus sur une autre base et cela a été plus rapide", a raconté Schrötter. "Petit à petit, nous sommes arrivés à 1'32''. Ce n'était pas mal, mais cela a duré trop longtemps. Alors que je voulais encore faire un temps rapide avec un pneu frais, les drapeaux rouges ont été agités. Nous avions même des pneus en trop".

Le pilote MV Agusta le plus rapide a été Federico Caricasulo de l'équipe MotoZoo. L'Italien a réalisé le deuxième meilleur temps en 1:31,943 min.