Marcel Schrötter (MV Agusta): "Ci è voluto troppo tempo".

Marcel Schrötter ha fatto segnare un tempo molto discreto di 1'32.407 nei test di Phillip Island, ma sul nuovo tracciato asfaltato il tedesco ha perso ben 0,5 secondi rispetto al miglior tempo fatto segnare da Yari Montella (Ducati), che ha stabilito un record sul giro non ufficiale di 1'31.881.

Schrötter e il suo team MV Agusta sono arrivati in Australia ben preparati. A differenza della sua stagione da rookie, il 31enne ha trascorso cinque giorni di test sul circuito di Jerez de la Frontera alla fine di gennaio. No, è simile a quello di un anno fa. Mi sarei aspettato qualcosa di più, soprattutto per via della migliore preparazione", ha ammesso Marcel a SPEEDWEEK.com. "Il nuovo asfalto è ottimo. È meno dannoso per il pneumatico posteriore di quanto si dicesse in precedenza. Posso parlare solo per me, ma in assetto da gara riusciamo a fare tempi relativamente costanti. Proprio perché se ne parlava tanto alla vigilia della gara, ci siamo concentrati sulla durata del pneumatico".

A causa di problemi logistici presso il fornitore di pneumatici standard Pirelli, il Campionato del Mondo Supersport ha effettuato i test solo il lunedì invece di due mezze giornate. "Purtroppo abbiamo perso due ore all'inizio per un problema di elettronica. Non dovrebbe succedere, ma può succedere", ha detto il bavarese. "Tuttavia, siamo stati in grado di stabilire un buon ritmo dopo solo uno o due giri - 1:33,2 minuti era un tempo decente, ma poi non è andato oltre. Per tutta la giornata abbiamo provato a fare tutto il possibile, ma mentre gli altri hanno fatto progressi e hanno fatto segnare un 1'32 basso, noi eravamo ancora fermi a un 1'33 basso e non siamo riusciti a fare il salto di qualità".

Il pilota MV Agusta è riuscito a fare progressi significativi solo nel pomeriggio. "Ma abbiamo fatto anche dei test paralleli e non tutto è stato positivo. Per questo nel pomeriggio siamo tornati su una base diversa e le cose sono andate più velocemente", ha detto Schrötter. "Un po' alla volta siamo scesi a un minimo di 1:32 minuti. Non era sbagliato, ma ci è voluto troppo tempo. Quando poi ho cercato di fare un tempo veloce con una gomma fresca, sono state sventolate le bandiere rosse. Abbiamo anche finito le gomme".

Il pilota MV Agusta più veloce è stato Federico Caricasulo del Team MotoZoo. L'italiano ha ottenuto il secondo miglior tempo in 1:31.943 minuti.