Marcel Schrötter (MV Agusta): "Demorou demasiado tempo"

O oitavo lugar no último teste preparatório para a abertura da temporada 2024 do Campeonato do Mundo de Supersport em Phillip Island não satisfez Marcel Schrötter. O piloto da MV Agusta chegou demasiado tarde para começar a correr com a sua F3 800.

Marcel Schrötter fez um tempo muito bom de 1m32,407s no teste de Phillip Island, mas na pista de corrida recentemente alcatroada o alemão perdeu uns impressionantes 0,5 segundos em relação ao melhor tempo estabelecido por Yari Montella (Ducati), que estabeleceu um recorde de volta não oficial de 1m31,881s.

Schrötter e a sua equipa MV Agusta viajaram para a Austrália bem preparados. Ao contrário da sua época de estreia, o piloto de 31 anos passou cinco dias a testar no circuito de Jerez de la Frontera no final de janeiro. Não. É semelhante ao ano passado. Eu esperava um pouco mais, especialmente por causa da melhor preparação", admitiu Marcel ao SPEEDWEEK.com. "O novo asfalto é ótimo. É menos mau para o pneu traseiro do que se dizia anteriormente. Só posso falar por mim, mas conseguimos estabelecer os nossos tempos de forma relativamente consistente em corrida. Precisamente por se ter falado tanto sobre isto no período que antecedeu a corrida, concentrámo-nos em fazer com que o pneu aguentasse a distância."

Devido a problemas logísticos no fornecedor de pneus de série, a Pirelli, o Campeonato do Mundo de Supersport só testou na segunda-feira, em vez de dois meios dias. "Infelizmente, perdemos duas horas no início com um problema eletrónico. Isso não deveria acontecer, mas pode", disse o bávaro. "No entanto, conseguimos estabelecer um bom ritmo após apenas uma ou duas passagens - 1:33,2 minutos foi um tempo decente, mas depois não foi mais longe. Ao longo do dia, tentámos tudo o que era possível, mas enquanto os outros fizeram progressos e marcaram 1m32s, nós continuámos presos a 1m33s e não conseguimos dar o salto."

O piloto da MV Agusta só conseguiu fazer progressos significativos durante a tarde. "Mas também testámos em paralelo e nem tudo foi positivo. Foi por isso que voltámos a uma base diferente durante a tarde e as coisas correram mais depressa", disse Schrötter. "Pouco a pouco, baixámos para 1:32 min. Não foi errado, mas demorou demasiado tempo. Quando tentei fazer um tempo mais rápido com um pneu novo, as bandeiras vermelhas foram acionadas. Até temos pneus a mais".

O piloto mais rápido da MV Agusta foi Federico Caricasulo da Equipa MotoZoo. O italiano estabeleceu o segundo melhor tempo de 1:31.943 minutos.