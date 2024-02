Stefano Manzi: Se recomienda precaución con los bordillos

Mientras algunos de los pilotos suspiraban por el apretado programa del test de Phillip Island de la categoría Supersport, que se había reducido a un día, Stefano Manzi no se dejó intimidar y completó todo el programa, previsto inicialmente para dos días, en sólo unas horas.

Al final, terminó tercero en la lista, a tres décimas del líder Yari Montella (Barni Ducati). "El tiempo que hemos tenido en pista ha sido el mismo que el previsto inicialmente, así que no hemos tenido ningún inconveniente. Hemos podido probar muchas cosas y estoy contento con lo que hemos conseguido", dijo el piloto de Rimini, de 24 años, frotándose las manos. "Si el test hubiera durado dos días, los equipos se habrían pasado la tarde estudiando los datos en el ordenador y trabajando en posibles variantes de puesta a punto. Pero, afortunadamente, tengo un equipo muy organizado que lo ha hecho todo en un abrir y cerrar de ojos. Por eso hemos podido gestionar perfectamente una jornada de pruebas".

No tenía nada que criticar del nuevo asfalto del pintoresco trazado de Phillip Island, que ofrece una panorámica única del océano. "Hay más agarre y menos baches. Eso nos hace ganar alrededor de un segundo por vuelta, incluso en la larga distancia. Esto significa que el tiempo de carrera será 16 segundos más corto", predijo Manzi. "Lo único que tengo que criticar son los bordillos: son más bajos que los de la pista de carreras, y si golpeas los bordillos a la salida de la curva y luego vuelves al asfalto, te tambaleas sobre un escalón. Así que hay que tener especial cuidado".

No obstante, no se guardará nada en las primeras carreras del próximo fin de semana, ya que ahora aspira al título tras acabar segundo en el campeonato del mundo el año pasado. "En mi opinión, los 6 ó 7 pilotos más rápidos de esta prueba estarán en la lucha por el podio. Las carreras aquí en Australia son siempre muy especiales, es más difícil hacer una predicción exacta que en otros lugares", explicó a SPEEDWEEK.com. "Sin embargo, todavía no me cuento entre los principales favoritos. Otros pilotos ya han encontrado una mejor puesta a punto, nosotros todavía estamos trabajando en el rendimiento después de los recientes cambios realizados por Yamaha. Aquí en Australia aún no hemos llegado. Pero espero que podamos encontrar el óptimo para la segunda prueba en Barcelona".