Stefano Manzi : "Il faut faire attention aux encoches

Alors que certains pilotes soupiraient à cause d'un programme très chargé lors du test de Phillip Island de la catégorie Supersport, réduit à une journée, Stefano Manzi n'a pas baissé les bras et a bouclé en quelques heures le programme complet, initialement prévu sur deux jours.

Il s'est finalement classé troisième, à trois dixièmes de seconde du leader Yari Montella (Barni Ducati). "Le temps dont nous disposions sur le circuit était globalement le même que celui prévu initialement, nous n'avons donc pas été désavantagés. Nous avons pu essayer beaucoup de choses et je suis heureux de ce que nous avons accompli", se frottait les mains le pilote de 24 ans originaire de Rimini. "Si le test s'était déroulé sur deux jours, les équipes auraient pu passer la soirée sur l'ordinateur à étudier les données et à peaufiner les réglages possibles. Mais heureusement, j'ai une équipe super organisée qui a tout fait en un rien de temps. C'est pourquoi nous nous sommes très bien débrouillés avec une seule journée de test".

Il n'a rien trouvé à redire au nouvel asphalte de la pittoresque piste de Phillip Island, qui offre un panorama unique sur l'océan. "Il y a plus d'adhérence et peu de bosses. Cela nous permet de gagner une seconde par tour, même sur la longue distance. Cela signifie que le temps de course sera plus court de 16 secondes", prédit Manzi. "La seule critique que j'ai à formuler concerne les encoches : elles sont plus basses que le circuit proprement dit et si tu te retrouves sur les encoches à la sortie d'un virage et que tu tournes ensuite sur l'asphalte, tu vas vaciller sur une marche. Tu dois donc faire particulièrement attention".

Il ne s'enfermera pas pour autant dans la retenue lors des premières courses du week-end prochain, puisqu'il vise désormais le titre après sa deuxième place au championnat du monde l'an dernier. "A mon avis, les six ou sept pilotes les plus rapides de ce test peuvent prétendre à une place sur le podium. Ici en Australie, les courses sont toujours très spéciales, il est plus difficile de faire des prévisions précises que sur d'autres sites", a-t-il expliqué à SPEEDWEEK.com. "Mais je ne me considère pas encore comme un favori. D'autres pilotes ont déjà trouvé de meilleurs réglages et nous travaillons toujours sur la performance après les récentes modifications de Yamaha. Ici, en Australie, nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Mais j'espère que nous trouverons l'optimum pour le deuxième événement à Barcelone !"