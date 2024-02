Stefano Manzi: si consiglia cautela con i cordoli

Mentre alcuni piloti sospiravano per il fitto programma dei test di Phillip Island della classe Supersport, ridotti a una sola giornata, Stefano Manzi non si è fatto scoraggiare e ha completato l'intero programma, originariamente previsto per due giorni, in poche ore.

Alla fine ha ottenuto il terzo posto in classifica, a tre decimi di secondo dal leader Yari Montella (Barni Ducati). "Il tempo a disposizione in pista è stato lo stesso di quello inizialmente previsto, quindi non abbiamo avuto svantaggi. Abbiamo potuto provare molte cose e sono contento di quello che abbiamo ottenuto", ha detto il 24enne riminese, sfregandosi le mani. "Se il test fosse stato distribuito su due giorni, i team avrebbero potuto passare la serata a esaminare i dati al computer e a lavorare su possibili varianti di assetto. Ma per fortuna ho un team superorganizzato che ha fatto tutto in pochissimo tempo. Per questo siamo riusciti a gestire perfettamente la giornata di test".

Non ha avuto nulla da criticare sul nuovo asfalto del pittoresco tracciato di Phillip Island, che offre un panorama unico sull'oceano. "C'è più aderenza e meno asperità. Questo ci fa guadagnare circa un secondo al giro, anche sulla lunga distanza. Questo significa che il tempo di gara sarà più basso di 16 secondi", ha previsto Manzi. "Ho solo una critica da fare ai cordoli: sono più bassi della pista e se si colpiscono i cordoli all'uscita della curva e poi si torna sull'asfalto, si traballa su un gradino. Quindi bisogna stare particolarmente attenti".

Tuttavia, non si tirerà indietro nelle prime gare del prossimo fine settimana, perché ora punta al titolo dopo il secondo posto nel campionato mondiale dello scorso anno. "Secondo me, i 6 o 7 piloti più veloci di questo test saranno in lizza per il podio. Le gare qui in Australia sono sempre molto speciali, è più difficile fare un pronostico esatto rispetto ad altre sedi", ha spiegato a SPEEDWEEK.com. "Tuttavia, non mi considero ancora tra i principali favoriti. Altri piloti hanno già trovato un assetto migliore, noi stiamo ancora lavorando sulle prestazioni dopo le recenti modifiche apportate dalla Yamaha. Qui in Australia non siamo ancora a posto. Ma spero che riusciremo a trovare l'optimum per il secondo evento di Barcellona!".