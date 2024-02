Stefano Manzi: Aconselha-se cuidado com os lancis

O Vice-Campeão do Mundo de Supersport, Stefano Manzi, alcançou um terceiro lugar no teste de segunda-feira em Phillip Island - e ficou encantado com a organização perfeita da Team Ten Kate Yamaha.

Enquanto alguns dos pilotos suspiraram com o programa apertado do teste de Phillip Island da classe Supersport, que foi reduzido para um dia, Stefano Manzi não se intimidou e completou todo o programa, que estava originalmente previsto para dois dias, em apenas algumas horas.

No final, terminou em terceiro lugar na lista, três décimos de segundo atrás do líder Yari Montella (Barni Ducati). "O tempo que tivemos em pista foi o mesmo que o planeado inicialmente, por isso não tivemos qualquer desvantagem. Pudemos experimentar muitas coisas e estou contente com o que conseguimos," disse o piloto de 24 anos de Rimini, esfregando as mãos. "Se o teste tivesse sido repartido por dois dias, as equipas poderiam ter passado a noite a analisar os dados no computador e a trabalhar em possíveis variantes de configuração. Mas, felizmente, tenho uma equipa super organizada que conseguiu fazer tudo num instante. Foi por isso que conseguimos gerir um dia de testes na perfeição".

Ele não tinha nada a criticar sobre o novo asfalto na pitoresca pista de Phillip Island, que oferece um panorama único do oceano. "Há mais aderência e menos solavancos. Isso faz com que ganhemos cerca de um segundo por volta, mesmo na longa distância. Isto significa que o tempo de corrida será 16 segundos mais curto", previu Manzi. "A única crítica que tenho a fazer é em relação aos lancis: são mais baixos do que a pista de corrida e se batermos nos lancis à saída da curva e depois voltarmos para o asfalto, ficamos a tremer um degrau. Por isso, é preciso ter muito cuidado".

No entanto, ele não se vai conter nas primeiras corridas do próximo fim de semana, uma vez que tem agora como objetivo o título depois de ter terminado em segundo lugar no campeonato do mundo no ano passado. "Na minha opinião, os 6 ou 7 pilotos mais rápidos deste teste vão estar na luta pelo pódio. As corridas aqui na Austrália são sempre muito especiais, é mais difícil fazer uma previsão exacta do que noutros locais", explicou ao SPEEDWEEK.com. "No entanto, ainda não me considero um dos principais favoritos. Outros pilotos já encontraram uma melhor configuração, nós ainda estamos a trabalhar no desempenho após as recentes alterações feitas pela Yamaha. Aqui na Austrália ainda não chegámos a esse ponto. Mas espero que consigamos encontrar o melhor para o segundo evento em Barcelona!"