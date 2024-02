Adrian Huertas (Ducati) très confiant malgré sa chute

A la surprise générale, Adrian Huertas a été choisi par Aruba.it Ducati pour succéder au champion du monde Supersport Nicolò Bulega. Le jeune Espagnol a certes réalisé des performances parfois convaincantes l'année dernière avec sa Kawasaki, mais il a jusqu'à présent manqué le podium et n'a terminé les saisons 2022 et 2023 qu'à la douzième place du championnat du monde. En tant que champion du monde 300 en 2021, le jeune homme de 20 ans a fait forte impression.

Lors des tests hivernaux, Huertas a montré de solides performances avec sa moto V2 inhabituelle. Lors du dernier jour de test avant le début de la saison à Phillip Island, le pilote Ducati a réalisé le quatrième meilleur temps en 1:32,290 min. Une chute ne l'a pas déstabilisé.

"Je vais bien, ce n'était qu'une petite glissade", a assuré Huertas lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "En fin de compte, je suis complètement satisfait de cette journée d'essais. Nous avons travaillé sur certaines choses que nous voulions faire avant le début de la saison. Maintenant, tout est prêt. Mon équipe a fait un excellent travail".

Le circuit de Phillip Island est considéré comme un test de stress pour les pneus ; le nouvel asphalte posé cet hiver est une inconnue supplémentaire. Lundi, la plupart des pilotes se sont toutefois exprimés positivement sur l'usure des pneus, et Huertas n'a pas rencontré de problèmes.

"Nous avons travaillé sur le rythme de course et nous avons fait une simulation de course positive. Je n'ai pas cherché à faire un temps au tour rapide, nous ne le ferons qu'en superpole", a révélé le Madrilène. "Je suis absolument prêt pour le premier week-end de course. Je me suis entraîné à la maison, l'équipe a fait sa part et nous avons un package solide".