Adrian Huertas (Ducati) molto fiducioso nonostante la caduta

Come successore del campione del mondo Supersport Nicolò Bulega, Adrian Huertas è particolarmente sotto esame. Dopo i solidi test invernali, il pilota Aruba.it Ducati si sente pronto per l'apertura della stagione a Phillip Island.

Un po' a sorpresa, Adrian Huertas è stato scelto da Aruba.it Ducati come successore del campione del mondo Supersport Nicolò Bulega. Sebbene lo scorso anno il giovane spagnolo abbia offerto prestazioni impressionanti in sella alla Kawasaki, finora non è salito sul podio e si è classificato solo dodicesimo nelle stagioni 2022 e 2023. Tuttavia, il 20enne si è fatto notare come Campione del Mondo 300cc 2021.

Durante i test invernali, Huertas ha mostrato solide prestazioni sulla sconosciuta moto V2. Nell'ultimo giorno di test prima dell'apertura della stagione a Phillip Island, il pilota Ducati ha ottenuto il quarto miglior tempo in 1:32.290 minuti. Una caduta non gli ha impedito di fare il salto di qualità.

"Sto bene, è stato solo un piccolo errore", ha assicurato Huertas a SPEEDWEEK.com. "Tutto sommato, sono completamente soddisfatto della giornata di test. Abbiamo lavorato su alcune cose che volevamo fare prima dell'inizio della stagione. Ora abbiamo tutto pronto. La mia squadra ha fatto un lavoro eccellente".

Il circuito di Phillip Island è considerato uno stress test per i pneumatici; il nuovo asfalto posato in inverno rappresenta un'ulteriore incognita. Lunedì, tuttavia, la maggior parte dei piloti si è espressa positivamente sull'usura degli pneumatici e anche Huertas non ha avuto problemi.

"Abbiamo lavorato sul ritmo di gara e abbiamo fatto una simulazione di gara positiva. Non puntavo a un tempo sul giro veloce, quello lo faremo solo in Superpole", ha rivelato il madrileno. "Sono assolutamente pronto per il primo weekend di gara. Mi sono allenato a casa, la squadra ha fatto la sua parte e insieme abbiamo un pacchetto forte".