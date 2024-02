Adrian Huertas (Ducati) muito confiante apesar da queda

Como sucessor do Campeão do Mundo de Supersport Nicolò Bulega, Adrian Huertas está a ser alvo de especial atenção. Após sólidos testes de inverno, o piloto da Aruba.it Ducati sente-se pronto para a abertura da época em Phillip Island.

De forma algo surpreendente, Adrian Huertas foi selecionado pela Aruba.it Ducati como o sucessor do Campeão do Mundo de Supersport Nicolò Bulega. Embora o jovem espanhol tenha tido algumas performances impressionantes na Kawasaki no ano passado, ele até agora não subiu ao pódio e terminou apenas em décimo segundo nas temporadas de 2022 e 2023. No entanto, o jovem de 20 anos impressionou como Campeão Mundial de 300cc de 2021.

Durante os testes de inverno, Huertas mostrou desempenhos sólidos na desconhecida moto V2. No último dia de testes antes da abertura da temporada em Phillip Island, o piloto da Ducati estabeleceu o quarto melhor tempo de 1:32.290 minutos. Um acidente não o fez perder o ritmo.

"Estou bem, foi apenas um pequeno deslize," assegurou Huertas ao SPEEDWEEK.com. "No geral, estou completamente satisfeito com o dia de testes. Trabalhámos em algumas coisas que queríamos ter feito antes da abertura da época. Agora temos tudo pronto. A minha equipa fez um excelente trabalho."

O circuito de Phillip Island é considerado um teste de stress para os pneus; o novo asfalto colocado no inverno é uma incógnita adicional. Contudo, na segunda-feira, a maioria dos pilotos mostrou-se positiva relativamente ao desgaste dos pneus e Huertas também não teve problemas.

"Trabalhámos no ritmo de corrida e fizemos uma simulação de corrida positiva. Não tinha como objetivo uma volta rápida, só o faremos na Superpole", revelou o madrileno. "Estou absolutamente pronto para o primeiro fim de semana de corrida. Tenho treinado em casa, a equipa tem feito a sua parte e temos um conjunto forte."