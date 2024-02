Marcel Brenner: "Aterrizó en el suelo inmediatamente"

Marcel Brenner, de 26 años, que ha regresado al Campeonato del Mundo de Supersport con el equipo belga Viamo Racing by MTM Kawasaki, planteó inicialmente una buena batalla en su primer enfrentamiento con toda la competencia en la serie muy igualada.

Brenner y su equipo tenían grandes esperanzas para la segunda sesión de la tarde, pero se vieron frustrados por problemas electrónicos. Aunque un accidente terminó con una nota menor, puso fin prematuramente a la jornada de pruebas. Justo cuando Brenner y su bólido estaban listos para empezar de nuevo, la sesión se canceló debido a la intervención del helicóptero de rescate. El resultado fue un 19º puesto y una diferencia de 1,563 segundos respecto al mejor tiempo marcado por Yari Montella (Barni Ducati).

"El test oficial previo a la primera carrera del fin de semana fue muy variado para mí", dijo Marcel. "Había muchos puntos en nuestra lista, que empezó con rodar con el nuevo motor. También lo utilizaremos el fin de semana, por lo que redujimos ligeramente el límite de revoluciones. No obstante, he marcado un buen tiempo por la mañana y he podido mejorar rápidamente. Antes de la pausa para comer, sólo estaba a 1,1 segundos del piloto más rápido. Eso demuestra lo competitiva que es la categoría Supersport. También tenía la sensación de que podría haber terminado entre los siete u ocho primeros con un neumático nuevo. Ese era el objetivo de la tarde".

"He tenido un buen ritmo en mi tanda larga y he marcado mi vuelta rápida en 1:33.4 minutos," ha añadido el piloto de Kawasaki. "Este ritmo me da confianza para las carreras. Por desgracia, hemos tenido un problema al girar. Esto también me ha molestado un poco durante la tanda larga, en la que en un momento dado he frenado demasiado tarde y me he ido inmediatamente al suelo. Desgraciadamente, esta caída no ha sido un buen final para el día, pero lo principal es que, aparte de un dedo magullado y una rodilla un poco magullada, estoy sano y listo para el fin de semana de carreras. Trabajaremos en algunos pequeños detalles de aquí al viernes. Este test ha sido un buen comienzo y mejora cada vez que salimos".