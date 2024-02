Marcel Brenner : "Atterrissage immédiat sur le sol"

De retour en championnat du monde Supersport avec le team belge Viamo Racing by MTM Kawasaki, Marcel Brenner, 26 ans, s'est bien défendu au départ lors de sa première confrontation avec l'ensemble de la concurrence dans cette série très équilibrée.

Pour la deuxième séance de l'après-midi, Brenner et son équipe avaient de grandes ambitions, mais ils ont été freinés par des problèmes électroniques. Un crash s'est certes terminé sans gravité, mais a mis fin prématurément à la journée d'essais. En effet, alors que Brenner et sa machine de course étaient prêts à repartir, la session a été interrompue en raison de l'intervention de l'hélicoptère de secours. Cela s'est soldé par une 19e place et 1,563 sec de retard sur le meilleur temps de Yari Montella (Barni Ducati).

"Le test officiel avant le premier week-end de course a été très varié pour moi", a raconté Marcel. "Il y avait beaucoup de points sur notre liste, qui a commencé par le rodage du nouveau moteur. Nous allons également l'utiliser ce week-end, c'est pourquoi nous avons un peu réduit la limite de régime. Malgré cela, j'ai réalisé un bon temps le matin et j'ai pu rapidement continuer à m'améliorer. Avant la pause de midi, je n'avais que 1,1 seconde de retard sur le plus rapide. Cela montre à quel point la catégorie Supersport est compétitive. J'avais aussi le sentiment qu'avec un pneu neuf, j'aurais pu me classer parmi les sept ou huit premiers. C'était l'objectif de l'après-midi".

"Lors de mon long run, j'avais un bon rythme et j'ai réalisé mon meilleur tour en 1:33,4 min", a complété le pilote Kawasaki. "Ce rythme me rend confiant pour la course. Malheureusement, nous avons eu un problème lors du virage. Cela m'a également un peu gêné lors du long run, où j'ai freiné un peu trop tard à un endroit et où j'ai immédiatement atterri au sol. Malheureusement, cette chute n'a pas permis de terminer la journée en beauté, mais l'essentiel est qu'à part un doigt et un genou légèrement contusionnés, je suis en bonne santé et prêt pour le week-end de course. Nous allons encore travailler sur quelques petits détails d'ici vendredi. Ce test était un bon début et cela s'améliore à chaque fois que nous sortons".