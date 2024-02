Marcel Brenner: "Atterrato immediatamente a terra".

Il ventiseienne Marcel Brenner, tornato nel Campionato del Mondo Supersport con il team belga Viamo Racing by MTM Kawasaki, ha inizialmente dato battaglia nel suo primo incontro con l'intera concorrenza in questa serie molto equilibrata.

Brenner e la sua squadra avevano grandi speranze per la seconda sessione del pomeriggio, ma sono stati ostacolati da problemi di elettronica. Anche se un incidente si è concluso con una nota minore, la giornata di test si è conclusa prematuramente. Proprio quando Brenner e la sua macchina da corsa erano pronti a ripartire, la sessione è stata annullata a causa dell'intervento dell'elicottero di soccorso. Il risultato è stato il 19° posto e un distacco di 1,563 secondi dal miglior tempo di Yari Montella (Barni Ducati).

"Il test ufficiale prima del primo weekend di gara è stato molto vario per me", ha detto Marcel. "C'erano molti punti sulla nostra lista, che è iniziata con il rodaggio del nuovo motore. Lo utilizzeremo anche nel fine settimana e per questo abbiamo ridotto leggermente il limite di giri. Tuttavia, al mattino ho fatto un buon tempo e sono riuscito a migliorare rapidamente. Prima della pausa pranzo, ero a soli 1,1 secondi dal pilota più veloce. Questo dimostra quanto sia competitiva la classe Supersport. Ho anche avuto la sensazione che con una gomma nuova avrei potuto finire tra i primi sette o otto. Questo era l'obiettivo del pomeriggio".

"Ho avuto un buon ritmo nel mio long run e ho fatto il mio giro più veloce in 1:33.4 minuti", ha aggiunto il pilota della Kawasaki. "Questo ritmo mi rende fiducioso per le gare. Purtroppo abbiamo avuto un problema in curva. Questo mi ha dato fastidio anche durante il long run, dove a un certo punto ho frenato un po' troppo tardi e sono atterrato subito a terra. Purtroppo questa caduta non è stata una bella conclusione della giornata, ma la cosa più importante è che, a parte un dito e un ginocchio leggermente ammaccati, sono sano e pronto per il weekend di gara. Lavoreremo su alcune piccole cose da qui a venerdì. Questo test è stato un buon inizio e ogni volta che usciamo miglioriamo".