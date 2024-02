Marcel Brenner: "Aterrou no chão imediatamente"

Marcel Brenner, de 26 anos, que regressou ao Campeonato do Mundo de Supersport com a equipa belga Viamo Racing by MTM Kawasaki, começou por dar boa luta no seu primeiro encontro com toda a concorrência nesta série muito equilibrada.

Brenner e a sua equipa tinham grandes esperanças para a segunda sessão da tarde, mas foram prejudicados por problemas electrónicos. Embora um acidente tenha terminado com uma nota menor, o dia de testes terminou prematuramente. Quando Brenner e a sua máquina de corrida estavam prontos para recomeçar, a sessão foi cancelada devido ao facto de o helicóptero de resgate ter sido chamado. O resultado foi o 19º lugar e uma diferença de 1,563 segundos para o melhor tempo estabelecido por Yari Montella (Barni Ducati).

"O teste oficial antes do primeiro fim de semana de corrida foi muito variado para mim", disse Marcel. "Havia muitos pontos na nossa lista, que começou com a rodagem com o novo motor. Também o vamos utilizar no fim de semana, razão pela qual reduzimos ligeiramente o limite de rotações. No entanto, fiz um bom tempo de manhã e consegui melhorar rapidamente. Antes da paragem para almoço, estava apenas a 1,1 segundos do piloto mais rápido. Isto mostra como a classe Supersport é competitiva. Também tive a sensação de que poderia ter terminado entre os sete ou oito primeiros com um pneu novo. Era esse o objetivo para a tarde."

"Tive um bom ritmo na minha corrida longa e estabeleci a minha volta mais rápida de 1:33,4 minutos", acrescentou o piloto da Kawasaki. "Este ritmo deixa-me confiante para as corridas. Infelizmente, tivemos um problema na curva. Isso também me incomodou um pouco durante a corrida longa, onde a certa altura travei um pouco tarde demais e caí imediatamente no chão. Infelizmente, este acidente não foi um bom final de dia, mas o mais importante é que, para além de um dedo magoado e de um joelho ligeiramente magoado, estou saudável e pronto para o fim de semana de corrida. Vamos trabalhar em algumas pequenas coisas até sexta-feira. Este teste foi um bom começo e fica melhor cada vez que saímos."