L'angoisse existentielle des tuners de moteurs : le travail vient à manquer

L'équipe Ten Kate Racing a remporté onze fois le championnat du monde Supersport, neuf fois avec Honda et deux fois avec Yamaha. Les Néerlandais sont donc de loin l'équipe la plus titrée dans cette catégorie. Autour de l'équipe de course s'est développée une entreprise de tuning florissante, qui a acquis une renommée mondiale sur la scène du sport automobile.

L'introduction de plafonds de coûts pour certaines pièces et la proximité croissante avec la production en série ont déjà réduit l'activité de tuning. Depuis cette année, dans le championnat du monde Supersport, chaque constructeur doit faire homologuer une configuration moteur, ce qui rend les préparateurs presque superflus.

"Ce n'est pas la meilleure solution pour les préparateurs, car ils veulent tous utiliser leurs propres pièces", a expliqué Kervin Bos, le team manager de Ten Kate Yamaha. "Chacun a ses propres idées sur la manière de préparer un moteur et sur la puissance qu'il doit délivrer. Mais pour Yamaha dans son ensemble, c'est une bonne chose que les règles de la Next-Generation s'appliquent désormais aussi à eux. Les seuls à devoir faire face à une perte de puissance par rapport à l'année dernière sont les teams Ten Kate et Evan Bros. Nous soutenons cette règle parce qu'elle nous donne un moyen d'action vis-à-vis de la FIM en ce qui concerne l'équilibre. L'année dernière, nous nous sommes beaucoup opposés à cette règle, car nous avons tout fait pour gagner le championnat avec Manzi. Mais il était évident que deux teams Yamaha étaient nettement au-dessus des autres de la marque. En cas de rééquilibrage, ces deux équipes auraient été plus avantagées que les autres, nous comprenons donc pourquoi Yamaha a développé une version homologuée du moteur".

Comment s'est déroulé ce développement, a demandé SPEEDWEEK.com au Néerlandais en Australie. "Evan Bros et Ten Kate ont fait part de leurs réflexions à Yamaha", a expliqué Bos. "Yamaha a présenté une solution qui est un mélange".

Si les championnats nationaux adaptent le règlement technique du championnat du monde, les magiciens du moteur verront d'autres secteurs d'activité disparaître à l'avenir.

"Le sport de course va changer", prédit Kervin Bos. "Les règles de la nouvelle génération vont s'imposer, ce qui fera que le tuning sera de moins en moins présent. Mais même sous ces règles, il y a des détails sur lesquels nous pouvons travailler. Le type de tuning va changer, mais pour Ten Kate et d'autres entreprises de tuning, il y aura toujours des domaines d'activité. Nous devons accepter que le monde change - et nous mettre au diapason pour que cela fonctionne malgré tout. Depuis 2018, les chiffres sont en baisse, l'attitude des participants aux track-days a changé. Avant, ils voulaient par exemple un moteur de Superbike qui développe 200 chevaux. Aujourd'hui, chaque 1000 a 210 ou 215 ch, la puissance ne pose donc plus de problème. C'est pourquoi les coureurs amateurs investissent plutôt dans des plaquettes de frein, des pièces rapportées originales ou de belles peintures".

"Notre activité principale s'est dissoute", a constaté le jeune homme de 36 ans. "Les entreprises qui vivaient jusqu'à présent exclusivement du tuning ont un gros problème. Nous avons la chance que Ten Kate soit bien plus qu'un simple tuning de moteur".