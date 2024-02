I preparatori di motori temono per la loro sopravvivenza: il lavoro sta finendo

Il Team Ten Kate Racing ha vinto il Campionato del Mondo Supersport undici volte, nove con la Honda e due con la Yamaha. Ciò rende il team olandese di gran lunga il più vincente in questa categoria. Intorno alla squadra si è sviluppata una fiorente attività di tuning, che è diventata famosa in tutto il mondo.

L'introduzione di tetti di costo per alcune parti e la sempre maggiore vicinanza alla produzione di serie hanno già ridotto l'attività di tuning. Da quest'anno, ogni costruttore deve avere una configurazione di motore omologata nel Campionato Mondiale Supersport, rendendo i preparatori quasi superflui.

"Questa non è la soluzione migliore per le aziende che si occupano di tuning, perché tutti vogliono utilizzare i propri componenti", ha spiegato Kervin Bos, Team Manager di Ten Kate Yamaha. "Ognuno ha le proprie idee su come preparare un motore e su come dovrebbe essere l'erogazione della potenza. Ma per la Yamaha nel suo complesso è un bene che le regole della Next Generation si applichino anche a loro. Gli unici a dover fare i conti con una perdita di potenza rispetto all'anno scorso sono i team Ten Kate ed Evan Bros. Siamo favorevoli a questa regola perché ci permette di avere un controllo sulla FIM per quanto riguarda l'equilibrio. L'anno scorso eravamo molto contrari perché abbiamo fatto di tutto per vincere il campionato con Manzi. Ma era evidente che due team Yamaha erano nettamente superiori agli altri del marchio. Un riequilibrio avrebbe avvantaggiato questi due team più di altri, quindi capiamo perché Yamaha ha sviluppato una versione omologata del motore".

SPEEDWEEK.com ha chiesto all'olandese in Australia come è avvenuto questo sviluppo. "Evan Bros e Ten Kate hanno condiviso le loro idee con la Yamaha", ha spiegato Bos. "Yamaha ha presentato una soluzione che rappresenta un mix".

Se i campionati nazionali si adeguano ai regolamenti tecnici del Campionato del Mondo, i maghi dei motori perderanno altre aree di business in futuro.

"Le corse cambieranno", prevede Kervin Bos. "Le regole di nuova generazione prevarranno, il che significa che il tuning diventerà sempre meno comune. Ma anche con queste regole, ci sono dettagli su cui possiamo lavorare. Il tipo di tuning cambierà, ma per Ten Kate e altre aziende di tuning ci saranno ancora aree di business. Dobbiamo accettare che il mondo sta cambiando e fare in modo che funzioni ancora. I numeri sono in calo dal 2018 e l'atteggiamento dei partecipanti ai track day è cambiato. Una volta volevano un motore da superbike con 200 CV, ad esempio. Oggi tutte le moto da 1000 cc hanno 210 o 215 CV, quindi la potenza non è più un problema. Ecco perché i piloti amatoriali sono più propensi a investire in pastiglie dei freni, componenti aggiuntivi insoliti o in una bella verniciatura".

"Il nostro core business si è dissolto", ha detto il 36enne. "Le aziende che prima vivevano esclusivamente di tuning hanno un grosso problema. Siamo fortunati perché Ten Kate è molto di più della semplice messa a punto del motore".