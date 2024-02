Os afinadores de motores temem pela sua subsistência: o trabalho está a esgotar-se

A Team Ten Kate Racing venceu o Campeonato do Mundo de Supersport onze vezes, nove com a Honda e duas com a Yamaha. Isto faz com que a equipa holandesa seja, de longe, a mais bem sucedida nesta classe. Em torno da equipa de corrida desenvolveu-se um negócio de tuning florescente, que se tornou mundialmente famoso no panorama das corridas.

A introdução de limites de custos para certas peças e a proximidade cada vez maior da produção em série já reduziu o negócio de tuning. A partir deste ano, todos os fabricantes têm de ter uma configuração de motor homologada no Campeonato do Mundo de Supersport, tornando os afinadores quase supérfluos.

"Esta não é a melhor solução para as empresas de afinação porque todos querem usar as suas próprias peças", explicou Kervin Bos, Diretor de Equipa da Ten Kate Yamaha. "Todos têm as suas próprias ideias sobre como preparar um motor e como deve ser a entrega de potência. Mas para a Yamaha como um todo, é bom que as regras da Next Generation se apliquem agora também a eles. Os únicos que têm de lidar com uma perda de potência em comparação com o ano passado são as equipas Ten Kate e Evan Bros. Apoiamos esta regra porque nos dá um controlo sobre a FIM no que diz respeito ao equilíbrio. No ano passado fomos muito contra, porque fizemos tudo o que podíamos para ganhar o campeonato com o Manzi. Mas era óbvio que duas equipas Yamaha estavam claramente acima das outras da marca. Um reequilíbrio teria beneficiado estas duas equipas mais do que outras, por isso compreendemos porque é que a Yamaha desenvolveu uma versão de motor homologada."

O SPEEDWEEK.com perguntou ao holandês na Austrália como é que este desenvolvimento aconteceu. "A Evan Bros e a Ten Kate partilharam as suas ideias com a Yamaha," explicou Bos. "A Yamaha apresentou uma solução que representa uma mistura."

Se os campeonatos nacionais se adaptarem aos regulamentos técnicos do Campeonato do Mundo, os especialistas em motores vão perder mais áreas de negócio no futuro.

"As corridas vão mudar", prevê Kervin Bos. "As regras da próxima geração vão prevalecer, o que significa que a afinação vai tornar-se cada vez menos comum. Mas mesmo com estas regras, há pormenores em que podemos trabalhar. O tipo de tuning vai mudar, mas para a Ten Kate e outras empresas de tuning continuarão a existir áreas de negócio. Temos de aceitar que o mundo está a mudar - e fazer as coisas bem para que continuem a funcionar. Os números têm vindo a diminuir desde 2018, e a atitude dos participantes nos track days mudou. Antes, queriam um motor de superbike com 200 cv, por exemplo. Atualmente, todas as motos de 1000 cc têm 210 ou 215 cv, pelo que a potência já não é um problema. É por isso que os pilotos amadores são mais propensos a investir em pastilhas de travão, peças adicionais invulgares ou uma pintura bonita."

"O nosso negócio principal dissolveu-se", diz o jovem de 36 anos. "As empresas que anteriormente viviam exclusivamente do tuning têm um grande problema. Temos a sorte de a Ten Kate ser muito mais do que apenas a afinação de motores."