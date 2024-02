L'heure de vérité approche pour Can Öncü (Kawasaki)

Lors du meeting Supersport d'Assen, Can Öncü a été éjecté de sa moto par Yari Montella (Ducati). Le Turc s'est cassé le cubitus et le radius de l'avant-bras gauche, mais le pire était une lésion nerveuse qui l'a empêché de bouger le bras pendant des semaines.

Comme la sensation et la force ne revenaient pas complètement (il restait ce qu'on appelle une 'main tombante'), le pilote Kawasaki s'est fait opérer du nerf radial à la fin de la saison. Afin d'obtenir une meilleure fonctionnalité de la main gauche, les spécialistes ont prélevé un nerf sain à un autre endroit de son corps afin de remplacer le nerf endommagé par celui-ci. L'opération s'est bien déroulée et Öncü a fait état de progrès constants.

Jusqu'à présent, Öncü n'a piloté sa ZX-6R que lors du test de Jerez les 24 et 25 janvier et lundi à Phillip Island pour le dernier test de préparation. Lors du dernier test, Öncü n'a pas rencontré de problèmes et a terminé 5e en 1:32,334 min, le meilleur pilote Kawasaki.

"Physiquement, tout s'est bien passé et je dois dire que ma dernière opération a définitivement aidé", a déclaré, soulagé, le protégé du champion du monde Supersport Kenan Sofuoglu. "Lors de la première séance, nous avons eu quelques problèmes de réglages, mais mon équipe les a résolus et nous avons pu trouver une très bonne solution, principalement en ce qui concerne l'usure des pneus. Le nouvel asphalte me plaît énormément parce qu'il offre beaucoup d'adhérence. Mais la gestion des pneus sera déterminante en course. Les tests sont maintenant terminés et les choses sérieuses commenceront vendredi".