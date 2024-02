Si avvicina il momento della verità per Can Öncü (Kawasaki)

Can Öncü si è sottoposto a novembre a una rischiosa operazione per migliorare la funzionalità della mano sinistra. Il pilota della Kawasaki dovrà affrontare una prova di resistenza all'apertura della stagione Supersport a Phillip Island.

Durante il meeting Supersport di Assen, Can Öncü è stato sbalzato dalla sua moto da Yari Montella (Ducati). Il turco si è rotto l'ulna e il radio dell'avambraccio sinistro, ma il danno peggiore è stato quello ai nervi, che gli ha impedito di muovere il braccio per settimane.

Poiché la sensibilità e la forza non sono tornate completamente (gli è rimasta la cosiddetta "mano a goccia"), il pilota della Kawasaki si è sottoposto a un intervento chirurgico al nervo radiale alla fine della stagione. Per migliorare la funzionalità della mano sinistra, gli specialisti hanno prelevato un nervo sano da un'altra parte del corpo per sostituire quello danneggiato. L'operazione è riuscita e Öncü ha riferito di progressi costanti.

Finora, però, Öncü ha guidato la sua ZX-6R solo nei test di Jerez del 24/25 gennaio e nell'ultimo test preparatorio di Phillip Island di lunedì. Öncü non ha avuto problemi nell'ultimo test ed è stato il miglior pilota Kawasaki, piazzandosi al quinto posto con un tempo di 1:32.334 minuti.

"Fisicamente è andato tutto bene e devo dire che l'ultima operazione mi ha sicuramente aiutato", ha detto con sollievo il pupillo del campione del mondo Supersport Kenan Sofuoglu. "Nella prima sessione abbiamo avuto qualche problema con l'assetto, ma il mio team ha risolto il problema e siamo riusciti a trovare una soluzione davvero buona, soprattutto in termini di usura degli pneumatici. Il nuovo asfalto mi piace molto perché offre molta aderenza. Ma la gestione degli pneumatici sarà fondamentale nelle gare. I test sono terminati e venerdì si entrerà nel vivo".