O momento da verdade está a aproximar-se para Can Öncü (Kawasaki)

No encontro de Supersport em Assen, Can Öncü foi derrubado da sua mota por Yari Montella (Ducati). O turco partiu o cúbito e o rádio do antebraço esquerdo, mas o pior foram os danos nos nervos, que o impediram de mexer o braço durante semanas.

Como a sensibilidade e a força não voltaram totalmente (ficou com a chamada "mão em gota"), o piloto da Kawasaki foi submetido a uma cirurgia ao nervo radial no final da época. Para melhorar a funcionalidade da sua mão esquerda, os especialistas removeram um nervo saudável de outra parte do seu corpo para substituir o danificado. A operação foi bem sucedida e Öncü registou progressos constantes.

No entanto, até agora, Öncü apenas pilotou a sua ZX-6R no teste de Jerez, a 24/25 de janeiro, e no teste final de preparação em Phillip Island, na segunda-feira. Agora resta saber se o braço consegue aguentar o esforço de um fim de semana de corrida. Öncü não teve problemas no teste mais recente e foi o melhor piloto da Kawasaki, em quinto lugar, com um tempo de 1:32.334 minutos.

"Fisicamente, tudo correu bem e tenho de dizer que a minha última operação ajudou definitivamente," disse o protegido do campeão do mundo de Supersport Kenan Sofuoglu com alívio. "Na primeira sessão tivemos alguns problemas com a afinação, mas a minha equipa resolveu isso e conseguimos encontrar uma solução muito boa, principalmente em termos de desgaste dos pneus. Gosto muito do novo asfalto porque oferece muita aderência. Mas a gestão dos pneus será crucial nas corridas. Os testes estão agora concluídos e as coisas vão realmente começar na sexta-feira."