Marcel Schrötter : "Ce retard n'est pas un drame".

L'année dernière, Marcel Schrötter, 31 ans, a fêté son plus grand succès sportif en terminant à la troisième place du classement général. La chasse aux points 2024 débute ce week-end sur le circuit australien de Phillip Island, une petite île au sud de Melbourne. Schrötter connaît désormais aussi bien la série que son environnement, qui reste inchangé avec l'équipe italienne MV Agusta Reparto Corse.

La nouvelle saison apporte quelques changements dans le programme du week-end. Après une seule séance d'essais libres, les pilotes passeront directement à la Superpole le vendredi après-midi. Les courses se dérouleront comme d'habitude le samedi et le dimanche, avec à chaque fois un warm-up de 10 minutes le matin.

Eurosport 1 retransmettra les courses sur une chaîne de télévision gratuite. La diffusion commencera tôt le samedi et le dimanche matin à 4h20 CET. Il sera également possible de recevoir les courses via l'application "ServusTV On" ainsi que via le livestream payant du site officiel du WorldSBK.

"Après deux jours de pause, je suis impatient que les choses sérieuses commencent", a souri Schrötter. "Je suis impatient de ressentir à nouveau l'action de la course et aussi de commencer le nouveau championnat. Nous avons fait du bon travail pendant les mois d'hiver, même si le test de lundi a montré qu'il y a encore quelques petits problèmes à régler. Si nous parvenons à les résoudre, je suis très confiant, car 0,5 seconde de retard sur le meilleur temps du test n'est pas un drame. Nous savons où nous avons laissé le temps et où nous pouvons nous améliorer techniquement pour être plus performants".