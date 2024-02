Marcel Schrötter: "Questo divario non è un dramma".

L'anno scorso, il 31enne Marcel Schrötter ha festeggiato il suo più grande successo sportivo con il terzo posto nella classifica generale. La caccia ai punti 2024 inizia questo fine settimana sulla pista australiana di Phillip Island, una piccola isola a sud di Melbourne. Schrötter conosce ormai la serie così come il suo ambiente, che rimane invariato con il team italiano MV Agusta Reparto Corse.

La nuova stagione porta con sé alcuni cambiamenti nel programma del fine settimana. Dopo una sola sessione di prove libere, la Superpole si svolgerà direttamente il venerdì pomeriggio. Le gare si svolgeranno come di consueto sabato e domenica, ciascuna con un warm-up di 10 minuti al mattino.

Eurosport 1 trasmetterà le gare in chiaro. La trasmissione inizierà alle 4.20 CET di sabato e domenica mattina. Sarà inoltre possibile seguire le gare tramite l'app "ServusTV On" e il live stream a pagamento sul sito ufficiale del WorldSBK.

"Dopo due giorni di pausa, non vedo l'ora che inizi l'azione vera e propria", ha commentato Schrötter. "Non vedo l'ora di tornare a provare l'azione di gara e di iniziare il nuovo campionato. Abbiamo fatto un buon lavoro durante i mesi invernali, anche se il test di lunedì ha mostrato che ci sono ancora alcuni piccoli problemi da risolvere. Se riusciremo a risolverli, sono molto fiducioso, perché 0,5 secondi in meno rispetto al miglior tempo del test non sono un dramma. Sappiamo dove perdiamo tempo e dove possiamo migliorare tecnicamente per essere migliori".