Marcel Schrötter: "Esta diferença não é um drama"

O piloto alemão Marcel Schrötter começa a sua segunda temporada no Campeonato do Mundo de Supersport este fim de semana com o objetivo claro de fazer melhor do que no ano passado. O piloto da MV Agusta terminou em terceiro na geral.

No ano passado, Marcel Schrötter, de 31 anos, celebrou o seu maior sucesso desportivo com o terceiro lugar na classificação geral. A perseguição aos pontos de 2024 começa este fim de semana na pista australiana de Phillip Island, uma pequena ilha a sul de Melbourne. Schrötter conhece agora a série tão bem como o seu ambiente, que permanece inalterado com a equipa italiana MV Agusta Reparto Corse.

A nova temporada traz algumas alterações ao programa do fim de semana. Depois de apenas uma sessão de treinos livres, a Superpole terá lugar diretamente na sexta-feira à tarde. As corridas realizar-se-ão como habitualmente no Sábado e no Domingo, cada uma com um warm-up de 10 minutos de manhã.

O Eurosport 1 transmitirá as corridas na televisão de acesso livre. A transmissão terá início às 4h20 CET no sábado e no domingo de manhã. Também será possível assistir às corridas através da aplicação "ServusTV On" e através da transmissão ao vivo paga no site oficial do WorldSBK.

"Depois de uma pausa de dois dias, mal posso esperar pelo início da verdadeira ação", sorriu Schrötter. "Estou ansioso por voltar a sentir a ação das corridas e também por começar o novo campeonato. Fizemos um bom trabalho durante os meses de inverno, embora o teste de segunda-feira tenha mostrado que ainda há alguns pequenos problemas que temos de resolver. Se conseguirmos resolvê-los, estou muito confiante, porque 0,5 segundos de diferença em relação ao melhor tempo do teste não é nenhum drama. Sabemos onde estamos a perder tempo e onde podemos melhorar tecnicamente para sermos melhores."