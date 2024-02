Marcel Brenner: "De 15 a 20 corredores en 1 segundo"

Marcel Brenner, de 26 años, se ha preparado concienzudamente para las próximas pruebas y ya se ha adaptado bien a su nuevo entorno. Estará a la caza de puntos con una Kawasaki ZX-6R del equipo belga Viamo Racing by MTM. El test del pasado lunes en el circuito de Phillip Island, en el sur de Australia, donde también tendrá lugar el inicio de la temporada, dio una primera muestra de lo que le espera al piloto del cantón de Berna.

"Estoy impaciente por que llegue el primer fin de semana de carreras de la nueva temporada y tengo muchas ganas de empezarla en mi nuevo entorno", dijo Marcel. "El lunes hicimos un buen test en Phillip Island, lo que me da mucha confianza. Después de una pausa de un año en el Campeonato del Mundo de Supersport, vuelvo a la acción de inmediato. Estoy seguro de que todavía hay algunas cosas en las que tenemos que trabajar para cerrar la brecha final. Pero confío en que si trabajamos bien el viernes por la mañana, podré terminar entre los diez primeros en la sesión clasificatoria de la tarde. Sin embargo, para mí es mucho más importante que podamos marcar un ritmo fuerte para poder empezar la temporada con nuestros primeros resultados entre los diez primeros en las carreras del sábado y el domingo. Quiero empezar con este objetivo y luego seguir mejorando".

"Podemos esperar un campeonato emocionante y equilibrado. Como vimos en el test, entre 15 y 20 pilotos están a menos de un segundo unos de otros. Creo que eso es genial y hace que las cosas sean increíblemente emocionantes, no sólo para los pilotos, sino también para los equipos y los aficionados. Hay que encontrar los detalles para poder seguir el ritmo. El martes nos pasamos todo el día examinando de nuevo los datos. Volveremos a cambiar la relación de transmisión antes de la primera sesión de entrenamientos. Espero que este cambio nos aporte el esperado paso adelante para poder atacar en la Superpole por la tarde."

Brenner concluye: "El nuevo programa para el fin de semana es duro. Con sólo una sesión de entrenamientos, no será tarea fácil estar listos para la calificación. No será un gran problema en esta pista debido a la prueba, pero sin duda lo será en las otras carreras. Sin embargo, no creo que me afecte mucho, ya que normalmente me adapto rápido a las condiciones. Todos están muy juntos, así que tendremos que ver dónde estamos realmente".