Marcel Brenner : "15 à 20 coureurs en 1 seconde".

Marcel Brenner, 26 ans, s'est consciencieusement préparé aux tâches qui l'attendent et s'est déjà bien adapté à son nouvel environnement. Il partira à la chasse aux points avec une Kawasaki ZX-6R du team belge Viamo Racing by MTM. Le test effectué lundi dernier sur le circuit de Phillip Island, dans le sud de l'Australie, où se déroulera également le coup d'envoi de la saison, a donné un avant-goût de ce qui attend le pilote de course originaire du canton de Berne.

"J'attends avec impatience le premier week-end de course de la nouvelle saison et je me réjouis de la commencer dans mon nouvel environnement", a raconté Marcel. "Nous avons fait un bon test lundi ici à Phillip Island, ce qui me donne beaucoup de confiance. Après une année de pause dans le championnat du monde Supersport, je suis d'emblée à fond. Je suis sûr qu'il y a encore quelques points à travailler pour pouvoir combler le dernier écart. Mais je suis persuadé que si nous travaillons bien vendredi matin, je pourrai me classer parmi les dix premiers lors des qualifications de l'après-midi. Mais ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est que nous puissions imposer un rythme soutenu afin de pouvoir commencer la saison samedi et dimanche avec les premiers résultats dans le top 10 en course. Je veux commencer avec cet objectif et continuer à m'améliorer ensuite".

"Nous pouvons nous attendre à un championnat passionnant et équilibré. Comme nous l'avons vu lors des essais, 15 à 20 pilotes se tiennent en une seconde. Je trouve cela cool et cela rend les choses incroyablement excitantes, pas seulement pour les pilotes, mais aussi pour les équipes et les fans. Il faut trouver les détails pour pouvoir rivaliser. Mardi, nous avons passé toute la journée à regarder une nouvelle fois les données. Avant la première séance d'essais, nous allons encore modifier le rapport de boîte de vitesses. J'espère que cette modification nous permettra de franchir le pas que nous espérons afin de pouvoir attaquer en Superpole l'après-midi".

Brenner conclut : "Le nouveau calendrier du week-end est difficile à gérer. Avec une seule séance d'entraînement, être prêt pour les qualifications ne sera pas une tâche facile. Sur ce circuit, ce ne sera pas un gros problème en raison des essais, mais ça le sera certainement sur les autres courses. Mais je ne pense pas que cela m'affectera beaucoup, car je suis généralement capable de gérer rapidement les conditions. Tout le monde est très proche les uns des autres, donc nous devons d'abord voir où nous en sommes vraiment".