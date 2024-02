Marcel Brenner: "15-20 corridori entro 1 secondo".

Il 26enne Marcel Brenner si è preparato coscienziosamente per i prossimi impegni e si è già ambientato bene nel nuovo ambiente. Sarà a caccia di punti con la Kawasaki ZX-6R del team belga Viamo Racing by MTM. Il test di lunedì scorso sulla pista di Phillip Island, nel sud dell'Australia, dove si svolgerà anche l'apertura della stagione, ha dato un primo assaggio di ciò che attende il pilota del cantone di Berna.

"Non vedo l'ora che arrivi il primo weekend di gara della nuova stagione e non vedo l'ora di iniziare nel mio nuovo ambiente", ha dichiarato Marcel. "Lunedì abbiamo fatto un buon test qui a Phillip Island, il che mi dà molta fiducia. Dopo un anno di pausa nel campionato mondiale Supersport, sono tornato subito al lavoro. Sono sicuro che ci sono ancora alcune cose su cui dobbiamo lavorare per colmare il divario finale. Ma sono fiducioso che, se lavoreremo bene venerdì mattina, potrò finire tra i primi dieci nelle qualifiche del pomeriggio. Tuttavia, per me è molto più importante riuscire a imprimere un ritmo sostenuto, in modo da poter iniziare la stagione con i primi risultati nella top ten nelle gare di sabato e domenica. Voglio iniziare con questo obiettivo e poi continuare a migliorare".

"Possiamo aspettarci un campionato emozionante ed equilibrato. Come abbiamo visto nei test, 15-20 piloti sono a meno di un secondo l'uno dall'altro. Penso che sia una cosa bella e che renda le cose incredibilmente eccitanti, non solo per i piloti, ma anche per le squadre e i tifosi. Bisogna trovare i dettagli per riuscire a tenere il passo. Martedì abbiamo trascorso l'intera giornata a esaminare nuovamente i dati. Cambieremo di nuovo il rapporto di trasmissione prima della prima sessione di prove. Spero che questa modifica ci faccia fare il passo in avanti sperato, in modo da poter attaccare in Superpole nel pomeriggio".

Brenner conclude: "Il nuovo programma per il fine settimana è difficile. Con una sola sessione di prove, non sarà facile essere pronti per le qualifiche. Non sarà un grosso problema su questa pista a causa del test, ma lo sarà sicuramente nelle altre gare. Non credo però che mi condizionerà più di tanto, perché di solito riesco a gestire rapidamente le condizioni. Tutti sono molto vicini tra loro, quindi dovremo vedere come siamo messi".