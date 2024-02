Marcel Brenner: "15 a 20 pilotos a menos de 1 segundo"

Marcel Brenner, de 26 anos, preparou-se conscientemente para as próximas tarefas e já se adaptou bem ao seu novo ambiente. Ele vai estar à procura de pontos com uma Kawasaki ZX-6R da equipa belga Viamo Racing by MTM. O teste da passada segunda-feira no autódromo de Phillip Island, no sul da Austrália, onde também terá lugar a abertura da época, deu uma primeira amostra do que espera o piloto do cantão de Berna.

"Mal posso esperar pelo primeiro fim de semana de corridas da nova temporada e estou ansioso por começar no meu novo ambiente", disse Marcel. "Fizemos um bom teste aqui em Phillip Island na segunda-feira, o que me dá muita confiança. Depois de uma pausa de um ano no Campeonato do Mundo de Supersport, estou de volta ao ativo de imediato. Tenho a certeza que ainda há algumas coisas em que temos de trabalhar para reduzir a diferença final. Mas estou confiante que, se trabalharmos bem na manhã de sexta-feira, posso terminar entre os dez primeiros na qualificação da tarde. No entanto, é muito mais importante para mim que consigamos imprimir um ritmo forte para podermos começar a época com os nossos primeiros resultados entre os dez primeiros nas corridas de sábado e domingo. Quero começar com este objetivo e depois continuar a melhorar."

"Podemos esperar um campeonato emocionante e equilibrado. Como vimos no teste, 15 a 20 pilotos estão a menos de um segundo uns dos outros. Acho que isso é fantástico e torna as coisas incrivelmente emocionantes, não só para os pilotos, mas também para as equipas e os fãs. Temos de encontrar os pormenores para conseguirmos acompanhar. Na terça-feira, passámos o dia inteiro a analisar novamente os dados. Vamos alterar novamente a relação de transmissão antes da primeira sessão de treinos. Espero que esta alteração nos permita dar o passo em frente que esperávamos, para podermos atacar na Superpole à tarde."

Brenner conclui: "O novo programa para o fim de semana é difícil. Com apenas uma sessão de treinos, não será tarefa fácil estar pronto para a qualificação. Não será um grande problema nesta pista por causa do teste, mas será certamente nas outras corridas. No entanto, penso que não me vai afetar muito, porque normalmente consigo lidar rapidamente com as condições. Todos estão muito próximos uns dos outros, por isso vamos ter de ver qual é a nossa posição."