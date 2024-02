Phillip Island FP1 : Marcel Schrötter avec MV Agusta 2.

La saison 2024 apporte quelques changements dans le programme du week-end. Après seulement 40 minutes d'essais libres, les pilotes Supersport passeront directement à la Superpole le vendredi après-midi. Les courses se dérouleront comme d'habitude le samedi et le dimanche, mais la grille de départ de la deuxième course sera modifiée. Pour les trois premières lignes, la liste des meilleurs tours en course de la course 1 sera utilisée pour les positions sur la grille, à partir de la 10e place, les positions seront déterminées par le résultat des qualifications.

Phillip Island présente une autre particularité : comme Pirelli craint que le pneu arrière ne tienne pas la distance de 18 tours en raison du nouvel asphalte, il y aura pour les deux courses un arrêt au stand obligatoire avec changement de pneus, qui devra être effectué entre les tours 8 et 10.

Jeudi, les pilotes et les équipes ont profité de la journée la plus chaude de la semaine, avec plus de 30 degrés Celsius, et dans la nuit de jeudi à vendredi, la température a chuté de 15 degrés. La FP1 du vendredi matin à partir de 10h25, Phillip Island ayant dix heures d'avance sur l'heure d'Europe centrale, s'est déroulée sous un ciel de plomb. Il faisait 17 degrés et il y avait toujours une légère bruine.

Cela n'a pas eu d'effet négatif sur les temps au tour, Marcel Schrötter de l'équipe MV Agusta Reparto Corse a pris la tête de la séance très tôt avec un temps de 1:32,028 min.



A titre de comparaison, lors des essais de lundi, Yari Montella (Barni Spark Ducati) avait réalisé le meilleur temps en 1:31,881 min.

A 13 minutes de la fin, Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) a été le premier à passer sous les 1:32 min. L'épreuve de force n'a pas eu lieu car la séance a été interrompue à deux minutes de la fin suite à une casse moteur sur la VFT-Yamaha de Yeray Ruiz et à la présence d'huile sur la piste.

Manzi a terminé premier avec 1:31,939 min, Schrötter a pris la deuxième place à 0,089 sec et le nouveau venu d'Aruba-Ducati Adrian Huertas (+0,320 sec) a terminé troisième.

Jorge Navarro, du team WRP, a placé la meilleure Triumph à la 7e place, tandis que Can Öncü a été le plus rapide sur une Kawasaki, à la 11e place.

Le Suisse Marcel Brenner (Viamo MTM Kawasaki), 18e, n'a pas répondu à ses attentes, lui qui s'était fixé comme objectif le top 10.

Cette année encore, Honda agit en pure perte, techniquement et avec ses pilotes. Le duo Petronas Toba et Pawi a terminé aux dernières positions.

Oli Bayliss a manqué toute la séance en raison de problèmes techniques sur sa Ducati D34G, tout comme Hikari Okubo (Vince64 Kawasaki).

Résultats du Championnat du monde Supersport de Phillip Island, FP1 :

1. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:31,939 min.

2. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +0,089 sec

3. Adrian Huertas (E), Ducati, +0,320

4. Yari Montella (I), Ducati, +0,339

5. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, +0,382

6. Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,466

7. Jorge Navarro (E), Triumph, +0,859

8. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, +0,898

9. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +0,956

10. Valentin Debise (F), Yamaha, +0,957

11. Can Öncü (TR), Kawasaki, +1,035

12. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +1,045

13. Anupab Sarmoon (T), Yamaha, +1,189

14. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +1,247

15. Niki Tuuli (FIN), Ducati, +1,407

16. Niccolo Antonelli (I), Ducati, +1,453

17. Yeray Ruiz (E), Yamaha, +1,593

18. Marcel Brenner (CH), Kawasaki, +1,690

19. John McPhee (GB), Triumph, +1,698

20. Tom Toparis (AUS), Yamaha, +2,302

21. Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +2,311

22. Krittapat Keankum (T), Yamaha, +3,221

23. Kaito Toba (J), Honda, +3,376

24e Khairul Idham Pawi (MAL), Honda, +3,535

25. Hikari Okubo (J), Kawasaki, pas de temps

26. Oliver Bayliss (AUS), Ducati, pas de temps